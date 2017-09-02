Зачем участник Игр-2006 поехал в Румынию?

Первая встреча «Авангарда» с сильным соперником да еще на выезде обнажила все проблемы команды. Омичи при Андрее Скабелке не обладают какими-то козырями, позволяющими рассчитывать на нечто большее, чем на место в плей-офф. А задача перед ним и клубом стоит совсем иная — медали. Но тут важно сделать две сноски. Во-первых, эта ситуация на сегодняшний день. Во-вторых, из-за «олимпийского» календаря нужно быть полным идиотом, чтобы прогнозировать результаты плей-офф. Перед ним будет два месяца отдыха, да и то не для всех. Так вот сейчас омский клуб выглядит невзрачно и я не понимаю, почему Андрей Скабелка на пресс-конференции не хочет это признавать. И дальше будет только хуже. Например, форварды у этого тренера выполняют огромный объем черновой работы и это органично смотрелось в «Сибири», но тут другой уровень и хоккеистам требуется немного свободы. Кроме того, нападающие в команде играют так энергозатратно словно до конца сезона осталось две недели. Так носиться и отрабатывать в обороне невозможно. А скамейка у клуба не такая и длинная. Предвижу серьезное проседание «Авангарда» по результатам через месяц и хорошо, если к этому времени будет хороший запас очков. Но очки даже дома давались с трудом, да еще и против не самых успешных клубов.
НЕВЕРОЯТНЫЙ ОБМЕН.
Есть такой сериал «Подача» про бейсбол, и я его всем рекомендую. Не нужно знать правила этого вида спорта, чтобы понять сюжет и увидеть, как делаются дела в большом спорте. Так вот там был момент, когда наступил последний день обменов, игрока отправляют в другую команду, у него слезы на глазах, но еще не наступил вечер, как этот же бейсболист в результате серии обменов возвращается в прежний клуб. Отличная картинка. И смысл понятен. Клуб старался сократить свою платежную ведомость. Каким образом и кто выиграл от перемещения Дмитрия Шуленина, который оказался в «Торпедо», откуда уехал 12 мая, понять решительно невозможно. Самое удивительное, что это действительно талантливый защитник. Но только вдумайтесь. «Металлург» поздней весной забрал из «Амура» Павла Медведева (в обмен на деньги) и обменял его на Дмитрия. Шуленин ни разу не сыграл за уральцев, но его поменяли на Никиту Пивцакина в ЦСКА, а потом отправили в Нижний Новгород (в обмен на деньги). Никакого же смысла. Абсолютно. Но думаю, что сериал про жизнь КХЛ был бы интересней, если бы там рассказали всю правду.
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС.
Я уже как-то писал, что некоторых игроков просто жаль. Они никак не могут закончить, цепляются за какие-то возможности провести еще сезон в хоккее, при этом серьезно теряя в деньгах, но не хотят замечать, что их уровень уже не тот. Андрей Таратухин играл на Олимпиаде в Турине, а сейчас подписал контракт с румынским клубом «Чиксереда». Зачем ему это надо? Непонятно. Румыния еще более экзотичный вариант, чем Великобритания, куда сейчас поехали наши. Некий британский клуб может в КХЛ попасть, а румыны не просто не задумываются над этим, но я вообще не уверен, что там есть хоккей. На сайте клуба результаты за сентябрь 2016 года, а среди видео съемки такого качества, какой не встретишь и у любителей. Зачем Таратухин поехал в эту страну? Что его держит в хоккее? Когда-нибудь он сам расскажет.
УДАР ПО АБОЛСУ.
Один из факторов для успешного выступления «Лады» в этом сезоне будет отсутствие травм. Но без них никуда. И Артис Аболс уже в начале сезона потерял Картера Эштона на полтора-два месяца. Это очень серьезная потеря для Тольятти. Он ведь легионер, кроме того, хоккеист первого звена. Со стартовой пятеркой вообще одни проблемы. Не совсем здоров Никита Филатов, причем, повреждения его преследуют со сборов. Сейчас сломался Эштон. Иржи Новотны пока не может найти свою игру и привыкнуть к партнерам, а сейчас будет совсем непросто, ведь если даже Филатов вернется, то на другой фланг придет новый хоккеист. Да, за первые две недели у Аболса появилось шикарное сочетание Егор Бабенко — Денис Зернов, но ведь это молодые ребята и они пока даже ментально не готовы нести ответственность за результат. Кроме того, сколько они сыграли удачных матчей? Два? Три? А впереди ужасная осень. Но самое интересное, что теперь будет делать руководство клуба. Денег на новые трансферы очень мало. Из-за этого не могут найти иностранца, а тут еще и непонятно, как поступать с Эштоном. Он вылечится к ноябрю, а к этому времени все уже может быть кончено.