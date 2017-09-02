Зачем участник Игр-2006 поехал в Румынию?

Первая встреча «Авангарда» с сильным соперником да еще на выезде обнажила все проблемы команды. Омичи при Андрее Скабелке не обладают какими-то козырями, позволяющими рассчитывать на нечто большее, чем на место в плей-офф. А задача перед ним и клубом стоит совсем иная — медали. Но тут важно сделать две сноски. Во-первых, эта ситуация на сегодняшний день. Во-вторых, из-за «олимпийского» календаря нужно быть полным идиотом, чтобы прогнозировать результаты плей-офф. Перед ним будет два месяца отдыха, да и то не для всех. Так вот сейчас омский клуб выглядит невзрачно и я не понимаю, почему Андрей Скабелка на пресс-конференции не хочет это признавать. И дальше будет только хуже. Например, форварды у этого тренера выполняют огромный объем черновой работы и это органично смотрелось в «Сибири», но тут другой уровень и хоккеистам требуется немного свободы. Кроме того, нападающие в команде играют так энергозатратно словно до конца сезона осталось две недели. Так носиться и отрабатывать в обороне невозможно. А скамейка у клуба не такая и длинная. Предвижу серьезное проседание «Авангарда» по результатам через месяц и хорошо, если к этому времени будет хороший запас очков. Но очки даже дома давались с трудом, да еще и против не самых успешных клубов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Дмитрий Шуленин вернулся в "Торпедо" <a href="https://t.co/4SyHT92WwO">https://t.co/4SyHT92WwO</a> <a href="https://t.co/wg6V2yR7rY">pic.twitter.com/wg6V2yR7rY</a></p>— HC Torpedo (@torpedonn) <a href="https://twitter.com/torpedonn/status/903642621897203712">1 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НЕВЕРОЯТНЫЙ ОБМЕН.

Есть такой сериал «Подача» про бейсбол, и я его всем рекомендую. Не нужно знать правила этого вида спорта, чтобы понять сюжет и увидеть, как делаются дела в большом спорте. Так вот там был момент, когда наступил последний день обменов, игрока отправляют в другую команду, у него слезы на глазах, но еще не наступил вечер, как этот же бейсболист в результате серии обменов возвращается в прежний клуб. Отличная картинка. И смысл понятен. Клуб старался сократить свою платежную ведомость. Каким образом и кто выиграл от перемещения Дмитрия Шуленина, который оказался в «Торпедо», откуда уехал 12 мая, понять решительно невозможно. Самое удивительное, что это действительно талантливый защитник. Но только вдумайтесь. «Металлург» поздней весной забрал из «Амура» Павла Медведева (в обмен на деньги) и обменял его на Дмитрия. Шуленин ни разу не сыграл за уральцев, но его поменяли на Никиту Пивцакина в ЦСКА, а потом отправили в Нижний Новгород (в обмен на деньги). Никакого же смысла. Абсолютно. Но думаю, что сериал про жизнь КХЛ был бы интересней, если бы там рассказали всю правду.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС.

Я уже как-то писал, что некоторых игроков просто жаль. Они никак не могут закончить, цепляются за какие-то возможности провести еще сезон в хоккее, при этом серьезно теряя в деньгах, но не хотят замечать, что их уровень уже не тот. Андрей Таратухин играл на Олимпиаде в Турине, а сейчас подписал контракт с румынским клубом «Чиксереда». Зачем ему это надо? Непонятно. Румыния еще более экзотичный вариант, чем Великобритания, куда сейчас поехали наши. Некий британский клуб может в КХЛ попасть, а румыны не просто не задумываются над этим, но я вообще не уверен, что там есть хоккей. На сайте клуба результаты за сентябрь 2016 года, а среди видео съемки такого качества, какой не встретишь и у любителей. Зачем Таратухин поехал в эту страну? Что его держит в хоккее? Когда-нибудь он сам расскажет.

УДАР ПО АБОЛСУ.