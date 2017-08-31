МВД: дворец ХК «Авангард» является спортивным сооружением, где запрещена реализация пива

ОМСК, 31 августа. /ТАСС/. «Арена-Омск», где свои домашние матчи проводит хоккейный клуб «Авангард», является спортивным сооружением, на котором реализация спиртных напитков запрещена в соответствии с законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Омской области.

Ранее стало известно, что заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД РФ по Омской области Юрий Виноградов своим распоряжением запретил продавать пиво на хоккейной арене.

ХК «Авангард» направил в региональное УМВД запрос с просьбой разъяснить причину запрета на продажу пива. По мнению клуба, ресторан, фойе и холлы «Арены-Омск» относятся к прилегающим территориям, в то время как продажа пива запрещена на трибунах стадиона.

«Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не допускается на спортивных сооружениях, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке», — указано в ответе УМВД на запрос ТАСС.

В ведомстве отметили, что на имя директора ООО «Музыка и кино — Арена» направлено предупреждение о недопущении нарушений при реализации алкогольной продукции, а УМВД России по Омской области продолжит контроль за исполнением действующего законодательства.