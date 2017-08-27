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27 августа 2017, 17:36 | Хоккей | Sports.kz

«Кулагер» выиграл Кубок Казахстана

В финале Кубка Казахстана «Кулагер» в овертайме обыграл «Бейбарыс».

Таким образом, петропавловская команда второй год подряд становится победителем турнира.

«Кулагер» — «Бейбарыс» 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Шайбы:
1:0 — 13:13 Стасюк (Коптяев). В равенстве
2:0 — 17:51 Андрейкив (Ахметов, Грищенко). В равенстве
2:1 — 29:43 Худяков (Мадиев). В равенстве
2:2 — 56:48 Трясунов (Степанов). В равенстве
3:2 — 62:14 Копылец. В равенстве.

Вратари: Трифонов — Короваев.

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