Беларусь и Китай продолжат развивать сотрудничество в развитии хоккея с шайбой
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай продолжат развивать сотрудничество в развитии хоккея с шайбой. Соответствующая договоренность достигнута на встрече в Пекине заместителя председателя ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» (ФХБ), члена Совета Международной федерации хоккея Сергея Гончарова с президентом Китайского олимпийского комитета, министром спорта Гоу Чжунвэнем, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе ФХБ.
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Стороны обсудили перспективы сотрудничества в подготовке тренерских кадров и развитии
«Многие страны, мировые лидеры в хоккее с шайбой, занимаются его развитием в Китае. Все прекрасно понимают возможности этой страны в спорте и заинтересованы иметь еще одну сильную команду в азиатском регионе. У ФХБ сложились хорошие отношения с новым руководством федерации хоккея Китая. Мы также обсудили вопрос участия представителей этой страны в традиционном Рождественском турнире любителей хоккея в Беларуси. Этот турнир давно вошел в календарь хоккейных событий как отличная площадка для встречи ветеранов этого вида спорта и развития международных отношений. И мы не первый год приглашаем к участию команды, которые помогают нам развивать хоккей в Беларуси и поддерживают нас на международной арене», — рассказал Сергей Гончаров.
По словам Гоу Чжунвэня, руководством КНР поставлена серьезная и амбициозная задача по увеличению числа занимающихся зимними видами спорта в стране до 300 млн человек. Президент Китайского олимпийского комитета также отметил высокий уровень межгосударственных отношений Китая и Беларуси. Он подчеркнул, что Беларусь является одной из ведущих хоккейных стран, и выразил надежду на серьезное взаимодействие в развитии этого вида спорта. Китайская сторона готова провести встречи с руководителями в области спорта Беларуси для расширения сотрудничества.
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