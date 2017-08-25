Сборная Кореи в Москве — весело! Но из-за нее Россия может не сыграть с Канадой
Обозреватель «Советского спорта» предупреждает о последствиях резкого увеличения участников на Кубке Первого канала.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Итак, сегодня ФХР объявила официально — в декабре на Кубке Первого канала сыграет сборная Кореи, будущий хозяин ОИ-2018. А это, значит, что в московском этапе Евротура примут участие ни четыре команды, как обычно, а сразу шесть — Россия, Канада, Швеция, Чехия, Финляндия и Корея.
Сразу скажу, что я лично ничего не имею против участия хозяев Олимпиады в нашем традиционном предновогоднем турнире. Все новое — всегда интересно.
Да и не так уж сборная Кореи и слаба! Ведь она не только примет участие в Зимних играх по праву их хозяйки. Но и весной сыграет в элитном дивизионе ЧМ-2018 в Дании, куда корейцы пробились не по географическому, а по спортивному принципу.
Однако
Что же из этого следует?
Самый простой путь в этой ситуации — разделить сборные на две группы по три команды в каждой. А затем провести короткий
Но есть у этой формулы один серьезный подвох!
Понятно, что главной афишой на турнире для российской публики станет матч Россия — Канада. Пригласить канадцев в Москву и не сыграть с ними… Это нонсенс!
Но при делении команд на группы риск разминуться с канадцами будет весьма велик.
Единственный способ его железно не потерять — поместить канадцев и россиян сразу в одну группу. В надежде, что они обе выйдут в
Но тогда наша группа будет выглядеть, к примеру, так — Россия, Канада, Корея.
А это может вызвать неудовольствие европейцев — ведь мы заранее обрекаем одну из сильных сборных (Швеции, Чехии или Финляндии) на непопадание в
Если же развести Россию и Канаду по разным группам, то велика вероятность, что они так и не встретятся на турнире. Потому что европейские сборные тоже не лыком шиты. И отношение на генеральной репетицией перед ОИ-2018 к Кубку Первого канала у них будет особое. Люди будут биться за неожиданно свалившийся на них шанс выступить на Зимних играх.
В общем организаторам придется теперь поломать голову над тем, как обеспечить России поединок с Канадой и других гостей при этом не обидеть. Самый простой и справедливый способ — жребий при составлении групп. Но он, как известно, слеп.
Ну и в заключении отмечу еще один на первый взгляд забавный факт. Так выходит, что Кубок Первого канала поможет в подготовке к ОИ всем его участникам, кроме… России!
Посмотрите, на группы олимпийского турнира.
Канадцы в одном дивизионе с чехами и корейцами. И все они получат возможность изучить ближайших соперников.
Финны оказались в одной группе со шведами и будут «вычислять» друг друга на обоих этапах Евротура.
Ну, а Россия на Олимпиаде встретится на предварительном этапе с США, Словакией и Словенией. У американцев своя подготовка, а вот посмотреть, что из себя словаки представляют, было бы не лишним. Но…
Русское гостеприимство. Гостям — хорошо, себе — что останется. Легких путей, как всегда не ищем.
Дмитрий Пономаренко
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