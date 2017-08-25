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25 августа 2017, 12:15 | Хоккей | Р-Спорт

Роман Ротенберг: Хоккеисты Южной Кореи примут участие в Кубке Первого канала-2017

МОСКВА, 25 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборная Южной Кореи по хоккею примет участие в Кубке Первого канала 2017 года, сообщил агентству «Р-Спорт» первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

<em>МОСКВА 25 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Сборная Южной Кореи по хоккею примет участие в Кубке Первого канала 2017 года сообщил агентству Р-Спорт первый <nobr>вице-президент</nobr> Федерации хоккея России (<span class=error>ФХР</span>) Роман Ротенберг. Увеличить
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Кубок Первого канала пройдет в Москве в декабре. Ранее генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк сообщил «Р-Спорт», что ФХР подтвердила участие канадцев в Кубке Первого канала-2017.

«Сборная Южной Кореи примет участие в Кубке Первого канала наряду с командами России, Финляндии, Чехии, Швеции и Канады. Турнир пройдет в Москве с 13 по 17 декабря», — сказал Ротенберг по телефону.

Южная Корея примет Олимпийские игры 2018 года. Турнир пройдет в феврале в Пхенчхане.

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