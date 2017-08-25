Роман Ротенберг: Хоккеисты Южной Кореи примут участие в Кубке Первого канала-2017
МОСКВА, 25 авг —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборная Южной Кореи по хоккею примет участие в Кубке Первого канала 2017 года, сообщил агентству «Р-Спорт» первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
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Кубок Первого канала пройдет в Москве в декабре. Ранее генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк сообщил «Р-Спорт», что ФХР подтвердила участие канадцев в Кубке Первого канала-2017.
«Сборная Южной Кореи примет участие в Кубке Первого канала наряду с командами России, Финляндии, Чехии, Швеции и Канады. Турнир пройдет в Москве с 13 по 17 декабря», — сказал Ротенберг по телефону.
Южная Корея примет Олимпийские игры 2018 года. Турнир пройдет в феврале в Пхенчхане.
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