«Салават Юлаев» расторг контракт с Домиником Кубаликом

«В клубе помимо меня есть пять иностранцев, а мне нужна игровая практика, чтобы попасть на Олимпиаду. Поэтому я попросил клуб, если есть возможность, отпустить меня поиграть, и клуб пошел мне навстречу», — цитирует форварда официальный сайт хоккейного клуба. — Как вы знаете права на меня в КХЛ останутся у «Салавата Юлаева». Я буду рад воспользоваться еще одним шансом, если поступит такое предложение от команды. В Уфе мне очень нравится.

«Мы будем следить за Домиником, как он будет развиваться. И если будет прогресс в его карьере, безусловно, мы вернемся к его кандидатуре — права в КХЛ останутся у нас», — заявил генеральный менеджер ХК «СЮ» Леонид Вайсфельд.