На упаковках омского хлеба появилось расписание матчей «Авангарда»
Теперь, купив булку свежего хлеба, жители города смогут узнать расписание домашних матчей нашей хоккейной команды.
Накануне генеральный директор компании ОАО «Сибхлеб» объявил о сотрудничестве с ХК «Авангард». Как сообщает
Сергей Дурнев, генеральный директор компании ОАО «Сибхлеб»:
— В рамках сотрудничества планируется новая упаковка на всю продукцию, выпускаемую нами. Это мелкоштучная продукция — булочки, и более крупные — батоны и различные хлеба. На мелкоштучной продукции, которая адресована в большей степени детям будет изображен ястреб, а на более крупных батонах будет расписание матчей хоккейного клуба «Авангард».
Отметим, что «Сибхлеб» производит более 100 видов мучных изделий: от традиционного урожайного и пшеничного хлеба, до слоек и экзотического шведского хлеба и хлеба с морковью.
Кстати, хлеб в новой упаковке уже можно приобрести в магазинах города.
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