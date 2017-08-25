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https://sport.mail.ru/news/hockey/30790846/
25 августа 2017, 7:49 | Хоккей | Om1.ru

На упаковках омского хлеба появилось расписание матчей «Авангарда»

Теперь, купив булку свежего хлеба, жители города смогут узнать расписание домашних матчей нашей хоккейной команды.

Накануне генеральный директор компании ОАО «Сибхлеб» объявил о сотрудничестве с ХК «Авангард». Как сообщает пресс-служба ХК «Авгангард», теперь на упаковках омского хлеба появится расписание домашних матчей нашей команда. Изменения коснуться упаковки всей выпускаемой продукции.

Сергей Дурнев, генеральный директор компании ОАО «Сибхлеб»:

 — В рамках сотрудничества планируется новая упаковка на всю продукцию, выпускаемую нами. Это мелкоштучная продукция — булочки, и более крупные — батоны и различные хлеба. На мелкоштучной продукции, которая адресована в большей степени детям будет изображен ястреб, а на более крупных батонах будет расписание матчей хоккейного клуба «Авангард».

Отметим, что «Сибхлеб» производит более 100 видов мучных изделий: от традиционного урожайного и пшеничного хлеба, до слоек и экзотического шведского хлеба и хлеба с морковью.

Кстати, хлеб в новой упаковке уже можно приобрести в магазинах города.
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