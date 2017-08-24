«Бейбарыс» одержал уверенную над «Алтаем-Торпедо» в матче Кубка Казахстана
В очередном матче в рамках Кубка Казахстана атырауский «Бейбарыс» одержал уверенную победу над
усть-каменогорским «Алтаем-Торпедо».
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«Бейбарыс» — «Алтай-Торпедо» 7:2 (2:0, 2:1, 3:1)
Шайбы:
1:0 — 06:20 Смольянинов (Васильев). В равенстве
2:0 — 19:05 Севостьянов (Митряков). В равенстве
2:1 — 28:28 Меренков (Лосев). В равенстве
3:1 — 35:12 Смольянинов (Вишняков, Степанов). В равенстве
4:1 — 35:38 Чемерилов (Вишняков, Малюшкин). В равенстве
5:1 — 41:14 Васильев (Вишняков). В равенстве
6:1 — 47:42 Васильев (Смольянинов, Трясунов). В равенстве
7:1 — 50:36 Малюшкин (Шарифьянов, Чемерилов). В равенстве
7:2 — 55:10 Пушкарёв. В равенстве.
Вратари: Короваев — Каратаев.
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