Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/30784004/
24 августа 2017, 14:40 | Хоккей | Sports.kz

«Бейбарыс» одержал уверенную над «Алтаем-Торпедо» в матче Кубка Казахстана

В очередном матче в рамках Кубка Казахстана атырауский «Бейбарыс» одержал уверенную победу над усть-каменогорским «Алтаем-Торпедо».

В очередном матче в рамках Кубка Казахстана атырауский Бейбарыс одержал уверенную победу над <nobr>усть-каменогорским</nobr> Алтаем-<span class=error>Торпедо</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Бейбарыс» — «Алтай-Торпедо» 7:2 (2:0, 2:1, 3:1)

Шайбы:
1:0 — 06:20 Смольянинов (Васильев). В равенстве
2:0 — 19:05 Севостьянов (Митряков). В равенстве
2:1 — 28:28 Меренков (Лосев). В равенстве
3:1 — 35:12 Смольянинов (Вишняков, Степанов). В равенстве
4:1 — 35:38 Чемерилов (Вишняков, Малюшкин). В равенстве
5:1 — 41:14 Васильев (Вишняков). В равенстве
6:1 — 47:42 Васильев (Смольянинов, Трясунов). В равенстве
7:1 — 50:36 Малюшкин (Шарифьянов, Чемерилов). В равенстве
7:2 — 55:10 Пушкарёв. В равенстве.

Вратари: Короваев — Каратаев.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
24 августа

Как Головкин молотил по «лапам» в 18 лет

Американский кикбоксер уверен, что обычные люди не знают о Головкине

Геннадий Головкин: «Бой с u201eКанелоu201c покажет, кто номер один в боксе»