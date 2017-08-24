«Бейбарыс» одержал уверенную над «Алтаем-Торпедо» в матче Кубка Казахстана

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«Бейбарыс» — «Алтай-Торпедо» 7:2 (2:0, 2:1, 3:1)



Шайбы:

1:0 — 06:20 Смольянинов (Васильев). В равенстве

2:0 — 19:05 Севостьянов (Митряков). В равенстве

2:1 — 28:28 Меренков (Лосев). В равенстве

3:1 — 35:12 Смольянинов (Вишняков, Степанов). В равенстве

4:1 — 35:38 Чемерилов (Вишняков, Малюшкин). В равенстве

5:1 — 41:14 Васильев (Вишняков). В равенстве

6:1 — 47:42 Васильев (Смольянинов, Трясунов). В равенстве

7:1 — 50:36 Малюшкин (Шарифьянов, Чемерилов). В равенстве

7:2 — 55:10 Пушкарёв. В равенстве.



Вратари: Короваев — Каратаев.