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24 августа 2017, 14:39 | Хоккей | Sports.kz

«Кулагер» разгромил «Астану» в матче Кубка Казахстана

В очередном матче в рамках Кубка Казахстана петропавловский «Кулагер» одержал уверенную победу над столичной «Астаной».

В очередном матче в рамках Кубка Казахстана петропавловский <span class=error>Кулагер</span> одержал уверенную победу над столичной <span class=error>Астаной</span>. Увеличить
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«Кулагер» — «Астана» 9:2 (4:0, 3:0, 2:2)

Шайбы:
1:0 — 03:40 Стасюк (Коптяев, Луговской). В равенстве
2:0 — 08:23 Исмагилов (Чеботаев, Ахметов). В равенстве
3:0 — 11:31 Чеботаев (Андрейкив). В равенстве
4:0 — 13:37 Ефремов (Незнамов, Нуриев). В равенстве
5:0 — 23:07 Незнамов (Копылец). В равенстве
6:0 — 27:09 Луговской (Андрейкив). В равенстве
7:0 — 35:16 Ахметов (Андрейкив, Чеботаев). В равенстве
8:0 — 41:58 Стасюк. В равенстве
8:1 — 43:53 Рахимуллин (Негмет И., Кинстлер). В равенстве
9:1 — 49:19 Грищенко (Ахметов, Исмагилов). В большинстве
9:2 — 59:55 Боровиков (Толепберген). В равенстве.

Вратари: Трифонов 00:00 — 34:42, Казаченко 34:42 — 60:00 — Зыкин 00:00 — 11:31, Базарбеков 11:31 — 60:00.

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