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23 августа 2017, 15:09 | Хоккей | Sports.kz

«Номад» по буллитам обыграл «Бейбарыс» в матче Кубка Казахстана

В очередном матче в рамках Кубка Казахстана астанинский «Номад» в серии буллитов обыграл атырауский «Бейбарыс».

В очередном матче в рамках Кубка Казахстана <span class=error>астанинский</span> <span class=error>Номад</span> в серии <span class=error>буллитов</span> обыграл атырауский Бейбарыс. Увеличить
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«Номад» — «Бейбарыс» 4:3 Б (1:2, 0:1, 2:0, 0:0 1:0)

Шайбы:
0:1 — 00:31 Зубков (Малюшкин). В равенстве
0:2 — 04:50 Смольянинов (Васильев). В равенстве
1:2 — 07:11 Некряч (Асетов). В равенстве
1:3 — 23:36 Зубков (Трясунов, Степанов). В равенстве
2:3 — 45:25 Савицкий (Гребенщиков). В равенстве
3:3 — 47:51 Савицкий (Яковлев). В равенстве
4:3 — 65:00 Ждахин. Буллит

Вратари: Мальгин — Короваев.

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