«Кулагер» взял верх над «Темиртау» в матче Кубка Казахстана
В очередном матче в рамках Кубка Казахстана петропавловский «Кулагер» взял верх над «Темиртау».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Темиртау» — «Кулагер» 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 — 17:03 Стасюк (Петушков, Луговской). В равенстве
0:2 — 31:33 Луговской (Петушков, Исмагилов). В равенстве
1:2 — 32:23 Бакика (Сидоренко). В равенстве
2:2 — 37:50 Желнеровский (Сафин). В равенстве
2:3 — 41:12 Стасюк (Петушков, Коптяев). В равенстве.
Вратари: Бояркин — Трифонов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter