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23 августа 2017, 15:05 | Хоккей | Sports.kz

«Кулагер» взял верх над «Темиртау» в матче Кубка Казахстана

В очередном матче в рамках Кубка Казахстана петропавловский «Кулагер» взял верх над «Темиртау».

В очередном матче в рамках Кубка Казахстана петропавловский <span class=error>Кулагер</span> взял верх над Темиртау. Увеличить
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«Темиртау» — «Кулагер» 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайбы:
0:1 — 17:03 Стасюк (Петушков, Луговской). В равенстве
0:2 — 31:33 Луговской (Петушков, Исмагилов). В равенстве
1:2 — 32:23 Бакика (Сидоренко). В равенстве
2:2 — 37:50 Желнеровский (Сафин). В равенстве
2:3 — 41:12 Стасюк (Петушков, Коптяев). В равенстве.

Вратари: Бояркин — Трифонов.

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