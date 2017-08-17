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17 августа 2017, 17:40 | Хоккей | Р-Спорт

Сборная Канады победила ХК «СКА-Нева» в матче за 3-е место на турнире имени Пучкова

МОСКВА, 17 авг — Р-Спорт. Сборная Канады по хоккею победила петербургский клуб «СКА-Нева» в матче за третье место на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу канадцев. В составе победителей шайбы забросили Мэт Робинсон (5-я минута), Ник Петерсен (32), Гордон Эндрю (51) и Райан Гарбатт (56).

В финале турнира позднее в четверг сыграют петербургский СКА и финский «Йокерит».

Сборная Канады
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