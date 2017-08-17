«Автомобилист» победил «Барыс» в матче мемориала Блинова

Встреча, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 3:1 (3:0, 0:1, 0:0) в пользу «Автомобилиста», у которого шайбы забросили Илья Крикунов (1-я минута), Алексей Михнов (5-я) и Александр Торченюк (9-я), у «Барыса» отличился Нурсултан Бельгибаев (38-я).

Позже в четверг на турнире сыграют хабаровский «Амур» и ханты-мансийская «Югра».