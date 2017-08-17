«Автомобилист» победил «Барыс» в матче мемориала Блинова
МОСКВА, 17 авг —
Р-Спорт. Екатеринбургский «Автомобилист» нанес поражение «Барысу» из Астаны в матче хоккейного мемориала Виктора Блинова, который проходит в Омске.
Встреча, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 3:1 (3:0, 0:1, 0:0) в пользу «Автомобилиста», у которого шайбы забросили Илья Крикунов (1-я минута), Алексей Михнов (5-я) и Александр Торченюк (9-я), у «Барыса» отличился Нурсултан Бельгибаев (38-я).
Позже в четверг на турнире сыграют хабаровский «Амур» и
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