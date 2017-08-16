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16 августа 2017, 7:16 | Хоккей | Вести - Новосибирск

«Сибирь» заняла второе место на турнире Ромазана

В заключительном матче турнира ХК «Сибирь» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:0, об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Сибирь» заняла второе место на турнире Ромазана, обыграв «Металлург» со счетом 2:0, заявили в пресс-службы ХК «Сибирь».

Игроки «Сибири» забили две шайбы в третьем периоде. Отличились Игнат Земченко и Кирилл Воробьев.

Ворота защищал Алексадр Салак. Его признали лучшим игроком матча в составе команды.

Статистика матча — броски: 32−47; броски в створ: 16−25; голы: 2−0; вбрасывания: 15−29; блокированные броски: 11−6; силовые приемы: 14−25; фол против игрока: 4−3; штраф: 22−18.
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