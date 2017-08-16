«Сибирь» заняла второе место на турнире Ромазана
В заключительном матче турнира ХК «Сибирь» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:0, об этом сообщает
пресс-служба клуба.
«Сибирь» заняла второе место на турнире Ромазана, обыграв «Металлург» со счетом 2:0, заявили в
Игроки «Сибири» забили две шайбы в третьем периоде. Отличились Игнат Земченко и Кирилл Воробьев.
Ворота защищал Алексадр Салак. Его признали лучшим игроком матча в составе команды.
Статистика матча — броски: 32−47; броски в створ: 16−25; голы: 2−0; вбрасывания: 15−29; блокированные броски: 11−6; силовые приемы: 14−25; фол против игрока: 4−3; штраф: 22−18.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter