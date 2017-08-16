«Амур» с сухим счётом проиграл «Автомобилисту»
В Омске стартовал заключительный предсезонный турнир.
Хоккеисты хабаровского «Амура» неудачно начали мемориал Виктора Блинова, который стартовал в Омске. В первой игре «тигры» с сухим счётом 0:2 уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В матче против уральцев наши тренеры доверил место в воротах 19-летнему Евгению Киселёву, игравшему последние два года в главной юниорской хоккейной лиге Квебека, а до этого в школе московского «Динамо». Именно он не позволил «Автомобилисту» в первом периоде дважды реализовать численный перевес.
Однако незадолго до окончания второй двадцатиминутки центрфорвард первого звена «Автомобилиста» Франсис Паре
В заключительной трети матча дальневосточники два раза подряд играли в большинстве, но Сохатский был надёжен.
На 50-й минуте Киселев далеко выкатился из ворот и Лямин броском от синей линии удвоил преимущество «Автомобилиста».
Для «Амура» эта игра стала четвертой в истории мемориалов Блинова без заброшенных шайб.
— Команду просто не узнал: это был худший наш матч из пяти контрольных в межсезонье, — посетовал наставник «Амура» Андрей Мартемьянов. — Может быть,
В другом матче первого дня турнира омский «Авангард» одолел «Югру» — 4:1. Именно с хозяевами площадки «тигры» сыграют сегодня.
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