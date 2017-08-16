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https://sport.mail.ru/news/hockey/30695351/
16 августа 2017, 3:29 | Хоккей | Хабаровский край сегодня

«Амур» с сухим счётом проиграл «Автомобилисту»

В Омске стартовал заключительный предсезонный турнир.

Хоккеисты хабаровского «Амура» неудачно начали мемориал Виктора Блинова, который стартовал в Омске. В первой игре «тигры» с сухим счётом 0:2 уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В матче против уральцев наши тренеры доверил место в воротах 19-летнему Евгению Киселёву, игравшему последние два года в главной юниорской хоккейной лиге Квебека, а до этого в школе московского «Динамо». Именно он не позволил «Автомобилисту» в первом периоде дважды реализовать численный перевес.

Однако незадолго до окончания второй двадцатиминутки центрфорвард первого звена «Автомобилиста» Франсис Паре сумел-таки пробить голкипера «Амура», открыв счёт.

В заключительной трети матча дальневосточники два раза подряд играли в большинстве, но Сохатский был надёжен.

На 50-й минуте Киселев далеко выкатился из ворот и Лямин броском от синей линии удвоил преимущество «Автомобилиста».

Для «Амура» эта игра стала четвертой в истории мемориалов Блинова без заброшенных шайб.
— Команду просто не узнал: это был худший наш матч из пяти контрольных в межсезонье, — посетовал наставник «Амура» Андрей Мартемьянов. — Может быть, кое-кто из игроков поверил в свою силу. Думаю, это психологический недонастрой. Играли вспышками, моментами. А сама игра по содержанию на низком уровне. Киселев свое ловит, парень молодец. Конечно, играет не без ошибок, но все мы были молоды. Он прогрессирует, с серьезными соперниками играет на хорошем уровне. Фролов чувствует себя хорошо, один из лидеров команды. Мы на него надеемся, знаем, что он умеет играть в хоккей.

В другом матче первого дня турнира омский «Авангард» одолел «Югру» — 4:1. Именно с хозяевами площадки «тигры» сыграют сегодня.
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