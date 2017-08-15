Хоккеисты минской «Юности» обыграли сербскую «Црвену Звезду» в Кубке Салея

Хозяева начали матч в агрессивной манере, но реализовать опасные моменты им удалось не сразу. Открыл счет во встрече защитник «Юности» Андрей Антонов, забросив шайбу в верхний угол ворот. На 17-й минуте матча восстановил паритет хоккеист «Црвены Звезды» Александр Костиков — 1:1. В начале второго периода на 24-й минуте его успех закрепил партнер по команде Михаил Бучкин. После этого тренерский штаб «Юности» решил заменить голкипера: вместо дебютировавшего в основной команде Егора Зенько на льду появился более опытный Михаил Шибанов.

К середине второго периода «Юности» удалось перехватить инициативу. У минчан в течение короткого времени дважды отличился Всеволод Кашкар. Сначала форвард замкнул передачу из-за ворот, затем реализовал большинство — 3:2. Точными бросками у хозяев отметились также Павел Печур и Виктор Туркин, а в третьем периоде Всеволод Кашкар забросил в третий раз.

Остальные матчи завершились с результатами: «Неман» — «Могилев» — 7:1, «Химик» — «Динамо-Молодечно» — 1:5, «Брест» — «Шахтер» — 1:5, «Витебск» — «Лида» — 4:3 (по буллитам), «Гомель» — «Металлург- Жлобин» — 2:1.

Очередные матчи в розыгрыше Кубка Салея состоятся 17 августа.

Предварительная стадия Кубка Беларуси, названного в честь погибшего защитника сборной Беларуси Руслана Салея, завершится 26 августа.

Обладателем Кубка в сезоне-2016/2017 стал хоккейный клуб «Неман».