Тарасенко обогнал Овечкина в рейтинге нападающих НХЛ

Рейтинг 20-ти самых-самых «вингеров» представлен на официальном сайте заокеанской лиги. Сибиряк занял в этом престижном списке четвертое место, обойдя ряд звезд первой величины.

Воспитанник новосибирской школы хоккея Владимир Тарасенко не перестает штурмовать североамериканские хит-парады. Напомним, что в прошедшем регулярном сезоне ассистент капитана «Сент-Луис Блюз» забросил 39 шайб, что является четвертым показателем в лиге. В июле стало известно, что сибирский бомбардир расположился на четвертой строчке и в перечне самых обеспеченных российский игроков Национальной хоккейной лиги. И вот она, новая четверка «Русского танка» — на этот раз тот вошел в число лучших игроков на своей позиции.

Из россиян выше сибиряка забрался только Никита Кучеров — он застолбил вторую строчку рейтинга. В то же время нашему земляку удалось опередить целую россыпь суперзвезд во главе с Александром Овечкиным, который довольствовался шестой позицией. Возглавил же топ-лист американец Патрик Кейн, становившийся самым результативным игроком НХЛ.

Как считает дедушка бомбардира Владимир Тарасенко-старший, внук-тезка вполне способен стать лучшим снайпером НХЛ. «То, что Вовка может забивать под 50 голов, — это несомненно! У него все для этого есть. Но каждый год что-то мешает ему раскрыть себя на сто процентов, — отметил Владимир Алексеевич в беседе с корреспондентом VN.ru. — Нюансов — множество. Важна психология. Сейчас у него маленький сын — хочешь не хочешь, в какие-то моменты идет распыление сосредоточенности. Болезни, травмы — сказывается все. Если бы в каждом из “перерывов” минувшего сезона, когда он не забивал то восемь матчей, то шесть, он отличился хотя бы несколько раз, он имел бы все шансы выиграть снайперскую гонку. Когда он чувствует неудовлетворенность собой, то может сам позвонить мне по ходу сезона».

Сейчас Тарасенко-младший проводит отпуск в Новосибирске в компании родственников. Впрочем, это отнюдь не полный отдых: 25-летний форвард уже давно приступил к активным самостоятельным тренировкам. Владимир регулярно выходит на лед в сопровождении младшего брата Валентина и пасынка Марка. Также известный нападающий заглянул в раздевалку участников хоккейного реалити-шоу «Хочу в «Сибирь» и дал напутствия своим коллегам-любителям. По признаниям последних, встреча со звездой-земляком произвела на них неизгладимое впечатление.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября. В грядущем сезоне, который станет юбилейным, сотым, в сильнейшей лиге мира не предусмотрено паузы на Олимпийские игры. А значит, НХЛовских звезд, включая Тарасенко, мы в Пхенчхане-2018, по всей видимости, не узрим.