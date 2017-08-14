Борис Дубровский поставил перед ХК «Трактор» задачу выйти в плей-офф кубка Гагарина
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский позитивно оценил итоги участия хоккейной команды «Трактор» в международном кубке Президента Казахстана и поставил перед хоккеистами задачу выйти в
плей-офф кубка Гагарина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«Конечно, мы всегда перед собой ставим самые высокие цели. Но и второе место в предсезонном турнире — хороший результат. Очень важно качественно подготовиться к новому сезону. Задача — выйти в
Отметим, что в международном кубке Президента Казахстана, который прошел в Астане, челябинская команда заняла второе место, уступив первую строчку нижнекамскому «Нефтехимику» и оставив позади «Адмирал» из Владивостока, «Авангард» из Омска, швейцарский «Давос» и местный «Барыс».
Добавим, что регулярный чемпионат КХЛ стартует 21 августа. Первую игру «Трактор» проведет на выезде, а дома команда сыграет 27 августа с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
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