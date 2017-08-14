Борис Дубровский поставил перед ХК «Трактор» задачу выйти в плей-офф кубка Гагарина

«Конечно, мы всегда перед собой ставим самые высокие цели. Но и второе место в предсезонном турнире — хороший результат. Очень важно качественно подготовиться к новому сезону. Задача — выйти в плей-офф кубка Гагарина и пройти в этом турнире как можно дальше. Поддержка спорта больших достижений является для региона приоритетом, потому что именно он формирует у подрастающего поколения правильные ориентиры и желание вести здоровый образ жизни», — подчеркнул губернатор.

Отметим, что в международном кубке Президента Казахстана, который прошел в Астане, челябинская команда заняла второе место, уступив первую строчку нижнекамскому «Нефтехимику» и оставив позади «Адмирал» из Владивостока, «Авангард» из Омска, швейцарский «Давос» и местный «Барыс».

Добавим, что регулярный чемпионат КХЛ стартует 21 августа. Первую игру «Трактор» проведет на выезде, а дома команда сыграет 27 августа с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.