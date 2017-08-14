Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/30677267/
14 августа 2017, 13:28 | Хоккей | Nakanune.ru

Борис Дубровский поставил перед ХК «Трактор» задачу выйти в плей-офф кубка Гагарина

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский позитивно оценил итоги участия хоккейной команды «Трактор» в международном кубке Президента Казахстана и поставил перед хоккеистами задачу выйти в плей-офф кубка Гагарина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Конечно, мы всегда перед собой ставим самые высокие цели. Но и второе место в предсезонном турнире — хороший результат. Очень важно качественно подготовиться к новому сезону. Задача — выйти в плей-офф кубка Гагарина и пройти в этом турнире как можно дальше. Поддержка спорта больших достижений является для региона приоритетом, потому что именно он формирует у подрастающего поколения правильные ориентиры и желание вести здоровый образ жизни», — подчеркнул губернатор.

Отметим, что в международном кубке Президента Казахстана, который прошел в Астане, челябинская команда заняла второе место, уступив первую строчку нижнекамскому «Нефтехимику» и оставив позади «Адмирал» из Владивостока, «Авангард» из Омска, швейцарский «Давос» и местный «Барыс».

Добавим, что регулярный чемпионат КХЛ стартует 21 августа. Первую игру «Трактор» проведет на выезде, а дома команда сыграет 27 августа с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
14

"Все становится понятным": на перевале Дятлова найден таинственный бункер

"Светомаскировка" дворов Екатеринбурга может привести к массовым обращениям в суд

Новосибирские сталинисты просят проверить законность установки памятника Николаю II