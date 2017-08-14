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14 августа 2017, 11:09 | Хоккей | СБ - Беларусь сегодня

Минское «Динамо» уступило рижским одноклубникам на старте Кубка ЛЖД

В своем стартовом матче на Кубке ЛЖД минское «Динамо» вело в счете 2:0, однако по итогам все же проиграло одноклубникам из Риги — 2:3.

Поражение, тем более в матче, по ходу которого ты ведешь в счете, — это всегда обидно. Однако в матче против Риги были и положительные моменты. К таковым можно отнести, например, то, как смотрелись приобретенные в нынешнем межсезонье вратарь Юнас Энрот и форвард Джастин Фонтэйн. Первый показал приличный процент надежности, а второй отличился голевым дублем.

Мы чувствуем, что предсезонка прошла хорошо. Но результаты предыдущих товарищеских матчей не слишком радостные, поэтому нынешний турнир очень важен для команды. Надо найти свою игру, нащупать нужные сочетания, — приводит слова главного тренера минского «Динамо» Горди Дуайера официальный сайт клуба.

Сегодня зубры проведут на Кубке ЛЖД второй матч. Против ярославского «Локомотива».

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Новости Хоккея

Голевой дубль Фонтейна не помог ХК «Динамо-Минск» победить на старте Кубка ЛЖД

Голевой дубль Фонтейна не помог ХК «Динамо-Минск» победить на старте Кубка ЛЖД

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голевой дубль нападающего Джастина Фонтейна не помог хоккеистам «Динамо-Минск» стартовать с победы на Кубке Латвийских железных дорог (ЛЖД). В первом матче «зубры» уступили рижскому «Динамо» со счетом 2:3 (2:0, 0:3, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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