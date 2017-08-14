Минское «Динамо» уступило рижским одноклубникам на старте Кубка ЛЖД

Поражение, тем более в матче, по ходу которого ты ведешь в счете, — это всегда обидно. Однако в матче против Риги были и положительные моменты. К таковым можно отнести, например, то, как смотрелись приобретенные в нынешнем межсезонье вратарь Юнас Энрот и форвард Джастин Фонтэйн. Первый показал приличный процент надежности, а второй отличился голевым дублем.

Мы чувствуем, что предсезонка прошла хорошо. Но результаты предыдущих товарищеских матчей не слишком радостные, поэтому нынешний турнир очень важен для команды. Надо найти свою игру, нащупать нужные сочетания, — приводит слова главного тренера минского «Динамо» Горди Дуайера официальный сайт клуба.

Сегодня зубры проведут на Кубке ЛЖД второй матч. Против ярославского «Локомотива».