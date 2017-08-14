Хоккеисты «Амура» примут участие в мемориале Блинова

Хоккеисты «Амура» вылетели в Омск, где с 15 по 18 августа примут участие в традиционном мемориале Виктора Блинова. Для подопечных Андрея Мартемьянова этот турнир станет генеральной репетицией перед стартом нового чемпионата КХЛ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Соперниками «тигров» в Омске станут местный «Авангард», «Автомобилист» из Екатеринбурга, «Югра» из Ханты-Мансийска и «Барыс» из Астаны.



Первый матч хабаровчане проведут 15 августа против «Автомобилиста».



Из Омска дальневосточники отправятся в Нижнекамск, где 22 августа им предстоит стартовая игра чемпионата с «Нефтехимиком».



Напомним, что первый месяц предсезонных сборов «Амур» провёл в Хабаровске. Затем команда отправилась в Ярославль, где дважды сыграла с местным «Локомотивом». В обоих поединках хозяева были сильнее — 3:1 и 3:2 (овертайм).



Затем «тигры» перебрались в Москву, где дважды обыграли динамовцев — 2:1 (по буллитам) и 4:0.



По мнению Андрея Мартемьянова, состав «Амура» практически сформирован. Тем не менее, некоторые изменения до старта сезона ещё возможны. Так, буквально на днях клуб распрощался с нападающими Филиппом Толузаковым и Антоном Крысановым.