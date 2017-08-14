Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/30674577/
14 августа 2017, 10:17 | Хоккей | Хабаровский край сегодня

Хоккеисты «Амура» примут участие в мемориале Блинова

Для «тигров» это будет генеральная репетиция перед стартом нового сезона.

Хоккеисты «Амура» вылетели в Омск, где с 15 по 18 августа примут участие в традиционном мемориале Виктора Блинова. Для подопечных Андрея Мартемьянова этот турнир станет генеральной репетицией перед стартом нового чемпионата КХЛ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Соперниками «тигров» в Омске станут местный «Авангард», «Автомобилист» из Екатеринбурга, «Югра» из Ханты-Мансийска и «Барыс» из Астаны.

Первый матч хабаровчане проведут 15 августа против «Автомобилиста».

Из Омска дальневосточники отправятся в Нижнекамск, где 22 августа им предстоит стартовая игра чемпионата с «Нефтехимиком».

Напомним, что первый месяц предсезонных сборов «Амур» провёл в Хабаровске. Затем команда отправилась в Ярославль, где дважды сыграла с местным «Локомотивом». В обоих поединках хозяева были сильнее — 3:1 и 3:2 (овертайм).

Затем «тигры» перебрались в Москву, где дважды обыграли динамовцев — 2:1 (по буллитам) и 4:0.

По мнению Андрея Мартемьянова, состав «Амура» практически сформирован. Тем не менее, некоторые изменения до старта сезона ещё возможны. Так, буквально на днях клуб распрощался с нападающими Филиппом Толузаковым и Антоном Крысановым.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Киселевич: Руководство ЦСКА сделало все, чтобы клуб выиграл Кубок Гагарина

Киселевич: Руководство ЦСКА сделало все, чтобы клуб выиграл Кубок Гагарина

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Руководство московского хоккейного клуба ЦСКА сделало все, чтобы команда добилась победы в Кубке Гагарина в предстоящем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал защитник армейцев Богдан Киселевич.
Еще 7 новостей  Все новости

Хоккеисты «Амура» примут участие в мемориале Блинова

На малых реках Хабаровского края наблюдается подъем уровня воды

Воздушно-космическая авиация в России станет беспилотной

Жаркая погода без капли дождя ждет Хабаровск на рабочей неделе