Хоккеистки молодежной сборной России уступили команде Канады «в красном»

Встреча, прошедшая в пятницу в Калгари, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяек льда. В составе российской команды шайбу на 21-й минуте забросила Анастасия Якубива.

Ранее россиянки уступили в выставочном матче команде Канады «в черном» со счетом 0:7.