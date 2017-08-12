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https://sport.mail.ru/news/hockey/30662069/
12 августа 2017, 9:17 | Хоккей | Р-Спорт

Хоккеистки молодежной сборной России уступили команде Канады «в красном»

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт. Хоккеистки молодежной сборной России (игроки не старше 18 лет) уступили команде Канады «в красном» в выставочном матче.

Встреча, прошедшая в пятницу в Калгари, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяек льда. В составе российской команды шайбу на 21-й минуте забросила Анастасия Якубива.

Ранее россиянки уступили в выставочном матче команде Канады «в черном» со счетом 0:7.
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