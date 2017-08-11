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https://sport.mail.ru/news/hockey/30660417/
11 августа 2017, 21:57 | Хоккей | Р-Спорт

Хоккеисты юниорской сборной России проиграли финнам в товарищеском матче

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 17 лет) потерпела поражение от команды Финляндии в товарищеском матче.

Встреча, состоявшаяся в Виерумяки (Финляндия), завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев. В составе финнов отличились Хенри Никканен (4-я минута), Вилле Хейнола (14) и Микко Петман (21), у россиян шайбу забросил Артемий Князев (32).

Команды сыграют еще дважды — в субботу и воскресенье.
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