Хоккеисты юниорской сборной России проиграли финнам в товарищеском матче
МОСКВА, 11 авг —
Р-Спорт. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 17 лет) потерпела поражение от команды Финляндии в товарищеском матче.
Встреча, состоявшаяся в Виерумяки (Финляндия), завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев. В составе финнов отличились Хенри Никканен (4-я минута), Вилле Хейнола (14) и Микко Петман (21), у россиян шайбу забросил Артемий Князев (32).
Команды сыграют еще дважды — в субботу и воскресенье.
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