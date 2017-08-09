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В Сочи завершился один из самых представительных предсезонных турниров КХЛ — Sochi Hockey Open 2017. Победителем стала олимпийская сборная России, в финале переигравшая в серии буллитов петербургский СКА. В этот раз Sochi Hockey Open получился сильнейшим не только по составу, но и по начинке. Приглашение известного видеоблогера Амирана Сардарова («Дневник Хача»), танцы маскотов и зажигательная музыка на арене привлекли зрителей на трибуны «Большого». А матч Россия — Канада собрал 11 587 человек — почти космические цифры для предсезонной игры. Определённо, в августе в Сочи стоит ехать не только ради моря!

6-е место — ХК «Сочи»

Организаторы турнира не сумели порадовать родную публику победами. Зато сочинцы серьёзно помотали нервы сборной Канады, доведя очную встречу до овертайма, где всё решил гол Джесси Блэкера. По ходу матча голкипер «Сочи» Барулин стойко отражал броски канадских нападающих. Главный тренер Сергей Зубов не склонен делать трагедию из поражений и отметил, что с таким настроем голы к команде придут. И хотя состав у «Сочи» не самый сильный, в игре хозяев были заметны интересные вещи. Остаётся немного укрепиться.

5-е место — «Куньлунь Ред Стар»

От практически полностью обновлённого летом китайского клуба ждали большего на предсезонном турнире. Однако пока команда Майка Кинэна не готова решать серьёзные задачи. Несогласованные действия на льду, огромное количество удалений — всё это мы увидели в Сочи. «Куньлунь» только строится, что и признаёт тренерский штаб. Не получилась у команды и Кинэна и встреча с его бывшей командой — «Металлург» без труда обыграл «драконов». Совсем скоро Майк попробует взять реванш — 14 августа команды встретятся в рамках мемориала им. Ромазана.

4-е место — «Металлург» Мг

Неспокойное лето выдалось у «Металлурга». Потери Ли, Береглазова, Антипина и Зарипова предвещали в команде тяжёлые времена. Но сочинский турнир призвал рассеять гнетущие мысли. В первом звене хорошо себя проявил нападающий Ярослав Косов, а в защите приятно удивил 19-летний Григорий Дронов. Сергей Мозякин по-прежнему готов забить. «Нам не нужны второй Зарипов, третий Мозякин, четвёртый Вольски, мы хотим третий кубок Гагарина», — доходчиво объяснял журналистам Геннадий Величкин. Уверенность и боевой настрой должны помочь финалистам последних двух сезонов.

3-е место — сборная Канады

Больше всего в Сочи ждали сборную «кленового листа». С кем нам предстоит биться на Олимпиаде? На Чёрное море Уилли Дежарден и Шон Бурк привезли экспериментальную команду, часть игроков которой только начала подготовку к новому сезону (у европейских клубов предсезонка стартует в августе). В первом матче с «Сочи» канадцы заметно уступали по «физике» сопернику, однако ко второй игре разбежались и устроили фейерверк с олимпийской сборной России. Как отмечал генменеджер Канады, известный в прошлом вратарь Шон Бурк, у его сборной всего полгода, чтобы подготовиться к Олимпиаде, а турнир в Сочи — только первый шаг на пути в Корею. В Пхёнчхан же от этого состава, скорее всего, поедут не больше 10−15 человек, а потому настоящую Канаду нам только предстоит увидеть.

2-е место — СКА

Петербургские «армейцы» отправились на побережье Чёрного моря в усечённом составе — семеро игроков поехали в составе олимпийской сборной, а часть хоккеистов во главе с Павлом Дацюком осталась готовиться в Питере. На групповом этапе команда Олега Знарка с идентичным счётом (4:2) разобралась с «Куньлунем» и магнитогорским «Металлургом». Героем первого матча с китайским клубом стал Александр Барабанов, сделавший покер. 23-летний нападающий забил в Сочи пять голов и заслуженно был признан лучшим игроком турнира.

На финальную встречу «армейцы» остались без главного тренера: Олег Знарок покинул Сочи раньше команды и, как сообщила пресс-служба клуба, присоединится к СКА в Петербурге. Через четыре дня питерцы выступят на мемориале им. Пучкова, где и должно произойти воссоединение тройки Ковальчук — Дацюк — Плотников.

1-е место — олимпийская сборная России

Самая открытая в мире сборная с блеском провела предсезонный турнир в Сочи. Сначала олимпийцы без труда разобрались с «Сочи» — 1:5, а затем героически победили Канаду — 3:2, устроив массовую драку в лучших традициях русско-канадских противостояний.

Забивал Галиев, отдавал шикарные пасы Капризов, радовало глаз ярославское звено, проявил себя и вернувшийся из НХЛ Григоренко. Игорь Шестёркин в очередной раз доказал, что ничуть не уступает партнёру по сборной Илье Сорокину и напарнику в СКА Микко Коскинену. Выбивались из общей массы разве что полевые игроки из Петербурга. Хафизуллин — Чудинов — Кетов — Каблуков — Калинин были менее заметны по ходу турнира, хотя именно гол Максима в меньшинстве из своей зоны перевернул финал со СКА. В Сочи за команду Браташа болели чуть ли не больше, чем за местный клуб, а каждый матч олимпийцев открывал всё новые имена для Кореи.