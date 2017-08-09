ХК «Адмирал» потерпел первое поражение в межсезонье

Владивосток, 9 августа, PrimaMedia.

ХК «Адмирал» потерпел во вторник, 8 августа, первое поражение от «Трактора» в межсезонье со счетом 0:3, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе хоккейного клуба. К десятой минуте первого периода «Адмирал» получил три удаления, пропустил в расстановке 3 на 5, и лишился главного тренера, удаленного до конца встречи. На этом приключения приморской команды не закончились. Во втором отрезке челябинцы увеличили преимущество, и вновь в большинстве. После третьей шайбы в ворота Третьяка «Трактор» засушил игру.

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Трактора» на предсезонном турнире в Астане:

«Очень удивила сегодняшняя ситуация, тем более это предсезонный турнир, наоборот нужно дать поиграть командам. Я немного взорвался после очередного удаления, но судья решил так… Если говорить по игре, то у нас было много индивидуальных ошибок, совершили много потерь в средней зоне, особенно на рубеже синей линии. Ничего не получилось в плане командных действий, поэтому результат такой. Сегодня на льду в большей степени был резерв. Нам было интересно посмотреть, как ребята себя проявят.

Григоренко поставили в первое звено к Ткачёву и Саболичу. Хотим попробовать его в центре и дать возможность проявить себя с хорошими партнёрами. Ему надо время, по первой игре судить мы не будем. Состояние у него хорошее, было видно, что он тренировался.

Налимов и Саюстов, скорее всего, сыграют на турнире в Уфе. Саюстов даже может выйти на последний матч с «Барысом» в Астане.

«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Голы:

1:0 Якуценя (Ю. Петров, 09:19-бол).

2:0 Полыгалов (Щехура, Бэйлен, 24:48-бол).

3:0 Виделль (Полыгалов, Вишневский, 34:08).

Сегодня, 9 августа, в третьем матче на Кубке Президента Республики Казахстан «Адмирал» встретится с самым титулованным клубом Швейцарии — «Давосом». Начало матча в 12.30 (мск), 15.30 (вдк).