Борис Майоров: Наши дрались правильно! Нельзя быть размазней, если канадцы хамят

Сборная Канады впервые приняла участие одном из предсезонных турниров КХЛ. Цель «кленовых» — просмотреть игроков, выступающих в Европе, перед Олимпиадой — 2018.

В Сочи канадцы размялись сперва в матче с хозяевами соревнований (ХК Сочи) — 1:0 ОТ. А вчера сразились с нашей так называемой олимпийской сборной, где собраны молодые игроки, кандидаты в главную национальную команду. В итоге россияне победили — 3:2. А сам матч изобиловал стычками и даже массовыми драками.

— Ничего удивительного в этих драках нет, — считает Борис Майоров. — Ведь каждый игрок сборной, это касается и россиян, и канадцев, хочет себя показать. Вот мы говорим — олимпийская сборная, но сами-то понимаем, что это далеко не первый состав. Что там нет многих известных мастеров, которые действительно будут биться за Россию на Зимних играх. Но шанс туда попасть есть у всех! Вот наши молодые игроки и рвутся в бой. Отсюда и агрессия, и излишки эмоций.

У европейских канадцев состав более возрастной. Но и там похожая ситуация. Пока идет просмотр игроков. Среди хоккеистов, которые пару лет назад еще и мечтать не смели, что могут представлять сборную Канады на Олимпиаде. Многих из них тренер видит в первый раз. И смотрит не только на уровень мастерства, но и на характер игрока. Это немаловажно, в коротких кубковых турнирах.

В хоккее ведь размазней быть нельзя! Отсюда и такой горячий третий период. Тут я хочу сказать еще об одном нюансе. Ни одна команда не любит проигрывать. Но канадцы — особенно! У них в характере заложено: «Уступать нельзя!». Вот и лезет из человека агрессия, когда ему помешали красиво сыграть или не дали бросить.

Конечно, есть мнение, что надо всегда гнуть свою линию, не отвечать на провокации… Но ведь и ситуации бывают разные! Вот, к примеру, с чего вчера началась массовая драка на площадке? Канадец ехал мимо нашей скамейки и ни с того, ни с чего засадил российскому игроку, который готовился к смене! Это же просто безобразное и неспортивное поведение. Откровенное хамство. Как на это было не ответить? Меня шлепнули по левой щеке, а я буду подставлять правую? В хоккее так нельзя.

Впрочем, думаю, что на Олимпиаде драки уйдут на второй план. Когда игроки обретут оптимальную форму, а тренеры окончательно определятся с составом.

— Связка Галиев — Капризов в сборной России отметилась голами уже в двух матчах кряду. Но можно ли говорить о новых связках в команде, где пока не представлены наши главные силы?

— Рано нам по турниру в Сочи судить о сборной. И дело даже не только в том, что сборная там представлена не в сильнейшем составе. Это всего лишь короткий предсезонный турнир, на котором любой хоккеист может попросту не попасть в игру или неважно себя чувствовать. Я думаю, что основную проверку кандидаты в сборную пройдут все же в чемпионате КХЛ, где им до Олимпиады играть еще пять месяцев. Особенно, если речь идет о целых звеньях.

Почему Капризов не забивает? Ничего страшного, Кирилл участвует в опасных атаках и набирает очки на подыгрыше и в ЦСКА, и в олимпийской сборной.

Все же в Уфе у него были привычные сильные партнеры, готовые всегда сыграть именно на него. И Капризов этим здорово пользовался. А в ЦСКА и сборной и другие голеодоры есть, все на равных. Приходится приспосабливаться к новым условиям. Но по моему мнению Кирилл — разноплановый игрок. Я это отметил еще по его выступлению на молодежном чемпионате мира. У него не только голевое чутье на уровне, в пас он тоже очень хорошо играет.