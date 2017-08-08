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https://sport.mail.ru/news/hockey/30618250/
8 августа 2017, 11:10 | Хоккей | Lenta.Ru

Появилось видео массовой драки российских и канадских хоккеистов в Сочи

Хоккеисты олимпийской сборной России подрались с игроками канадской национальной команды во время встречи на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, который проходит в Сочи. Видео инцидента опубликовано на канале ХК «Сочи» в YouTube.

Инцидент произошел в конце второго периода, драка началась после того, как один из канадцев толкнул на борт не владеющего шайбой россиянина. После этого началась потасовка с участием нескольких хоккеистов из каждой команды. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной России.

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