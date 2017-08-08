Даже такая Канада — наш главный конкурент на Олимпиаде
Алексей Шевченко убеждает нас в этом в обзоре дня.
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Обзор новостей и события мира хоккея от Алексея Шевченко.
«Салават Юлаев» стал победителем турнира в Нижнем Новгороде, хотя проиграл важную встречу «Ак Барсу», но с остальными соперниками справился достаточно легко. В этом году в Уфу приехал Эркка Вестерлунд, который сразу очень многое изменил в системе работы. Пришло европейское доверие к хоккеистам, которое, впрочем, не всегда полезно в нашей лиге. Но поменялся и хоккей. Уфимцы стали играть скучно. Только вы поймите правильно, когда я применяю это определение. Ибо сравниваю с последними двумя сезонами, когда результат нельзя было предсказать. Да, сейчас все иначе, больше солидности. Но есть и проблемы. Например, у команды всего одно атакующее звено, да и то сомнительно, что Йоонас Кемппайнен тот человек, который поможет Линусу Умарку и Теему Хартикайнену раскрыться полностью. Но все это не самое главное. В «Салавате Юлаеве» нет неформального лидера. Человека, который бы держал коллектив. Кандидаты существуют, но у каждого свои сложности. А без неформального лидера никуда.
АМЕРИКАНЕЦ — В РИГЕ.
После турнира в Минске руководству и тренерскому штабу рижского «Динамо» стало понятно, что игровых проблем у команды слишком много, а одними тренировками это не исправишь. Клуб подписал контракт с защитником Уильямом Ренном, но я бы не сказал, что это очень удачное приобретение. В прошлом сезоне хоккеист провел 39 матчей в составе
ЕЩЕ ОДИН ОТЪЕЗД.
Нападающий юниорской сборной России Дмитрий Завгородний подтвердил, что в этом сезоне отправится за океан и будет выступать в лиге Квебека. Воспитанник омского хоккея только в следующем году выйдет на драфт в НХЛ, но сезон перед этим решил поиграть перед скаутами из лиги. За плечами Дмитрия всего 15 матчей в МХЛ, но, видимо, в «Авангарде» он не видел перспектив, потому и уезжает. В сентябре прошлого года Дмитрий поговорил с официальным сайтом клуба и сказал, что его мечта сыграть за «Авангард», затем уехать в НХЛ и выиграть Олимпийские игры. Он пока уже пожертвовал частью плана ради «Римуски» и еще не факт, что это принесет ему пользу. С другой стороны, а как играть в лиге, где до старта осталось меньше трех недель, а до сих пор нет календаря турнира. Понятно, что он появится на днях, но уровень организации даже в этом несравним с заокеанским. Так и будут уезжать люди. Сами же их подталкиваем.
АНШЛАГ.
На турнире в Сочи состоялся главный матч турнира, в котором олимпийская сборная России переиграла команду Канады — 3:2. Даже на таком уровне, даже если у канадцев выступают игроки, чьи имена еще не запомнил и сам главный тренер, матч не мог быть скучным, и мы убедились в этом. На игру собралось больше 11 тысяч зрителей. И это только предсезонный турнир. Что мы увидели? Например, убедились, что Игорь Шестеркин
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