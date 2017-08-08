Обзор новостей и события мира хоккея от Алексея Шевченко.

«Салават Юлаев» стал победителем турнира в Нижнем Новгороде, хотя проиграл важную встречу «Ак Барсу», но с остальными соперниками справился достаточно легко. В этом году в Уфу приехал Эркка Вестерлунд, который сразу очень многое изменил в системе работы. Пришло европейское доверие к хоккеистам, которое, впрочем, не всегда полезно в нашей лиге. Но поменялся и хоккей. Уфимцы стали играть скучно. Только вы поймите правильно, когда я применяю это определение. Ибо сравниваю с последними двумя сезонами, когда результат нельзя было предсказать. Да, сейчас все иначе, больше солидности. Но есть и проблемы. Например, у команды всего одно атакующее звено, да и то сомнительно, что Йоонас Кемппайнен тот человек, который поможет Линусу Умарку и Теему Хартикайнену раскрыться полностью. Но все это не самое главное. В «Салавате Юлаеве» нет неформального лидера. Человека, который бы держал коллектив. Кандидаты существуют, но у каждого свои сложности. А без неформального лидера никуда.

АМЕРИКАНЕЦ — В РИГЕ.

После турнира в Минске руководству и тренерскому штабу рижского «Динамо» стало понятно, что игровых проблем у команды слишком много, а одними тренировками это не исправишь. Клуб подписал контракт с защитником Уильямом Ренном, но я бы не сказал, что это очень удачное приобретение. В прошлом сезоне хоккеист провел 39 матчей в составе фарм-клуба «Торонто», но в первую команду попасть у него не было никаких шансов, так как у него был односторонний контракт именно в АХЛ. В 2009 году Уильяма задрафтовал «Сан-Хосе» во втором раунде, но спустя восемь лет за плечами Ренна нет ни одного матча в НХЛ, да и в АХЛ он сыграл на двадцать матчей больше, чем в ист-косте. Четыре года назад Уильям взял Кубок Колдера с «Техасом», через два сезона был в символической сборной ECHL, но все это довольно сомнительные достижения. Трудно понять, чем он приглянулся Риге.

ЕЩЕ ОДИН ОТЪЕЗД.

Нападающий юниорской сборной России Дмитрий Завгородний подтвердил, что в этом сезоне отправится за океан и будет выступать в лиге Квебека. Воспитанник омского хоккея только в следующем году выйдет на драфт в НХЛ, но сезон перед этим решил поиграть перед скаутами из лиги. За плечами Дмитрия всего 15 матчей в МХЛ, но, видимо, в «Авангарде» он не видел перспектив, потому и уезжает. В сентябре прошлого года Дмитрий поговорил с официальным сайтом клуба и сказал, что его мечта сыграть за «Авангард», затем уехать в НХЛ и выиграть Олимпийские игры. Он пока уже пожертвовал частью плана ради «Римуски» и еще не факт, что это принесет ему пользу. С другой стороны, а как играть в лиге, где до старта осталось меньше трех недель, а до сих пор нет календаря турнира. Понятно, что он появится на днях, но уровень организации даже в этом несравним с заокеанским. Так и будут уезжать люди. Сами же их подталкиваем.

АНШЛАГ.