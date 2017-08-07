Драка на курорте: Россия и Канада это всегда серьезно

SOCHI HOCKEY OPEN

РОССИЯ — КАНАДА — 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Голы: Галиев — 2 (Капризов), 4:52 — 1:0. Федоров — 1 (Григоренко), 10:14 — 2:0. Норо — 1 (Эббетт, Козун), 23:02 — 2:1. Брюле — 1 (бол., Рэймонд, Козун), 29:53 — 2:2. Брюле — 1 (бол., Федоров, Григоренко), 34:29 — 3:2. Вратари: Шестеркин — Пулен (58:04 — 59:44). Штраф: 29 — 31. Броски: 22 (13+3+6) — 36 (6+19+11). Судьи: Гофман, Оленин. 7 августа. Сочи. Ледовый Дворец «Большой».

После того, как СКА занял первое место в своей группе, его главного тренера Олега Знарка спросили о желательном сопернике в финале. Тот ответил логично с точки зрения патриотизма, сделав выбор в пользу олимпийской сборной России. Во всех других отношениях встретиться с канадцами обладателю Кубка Гагарина сейчас было в разы нужнее. Прежде всего, для самого Знарка. Сборную Канады он еще в своей тренерской карьере не побеждал. Весеннее поражение в полуфинале чемпионата мира до сих пор сидит в печёнках. Настолько здорово россияне тогда смотрелись в первые 40 минут, поведя 2:0, а потом растеряли все преимущество и упустили победу в третьем периоде.

Можно сколько угодно ссылаться на время года и товарищеский статус турнира, но при этом сложно отрицать очевидное. Даже эта набранная со всей Европе команда, не успевшая сыграться, показала себя соперником приличного уровня. Победить ее все равно престижно. Да и разве матчи России и Канады бывают второстепенными и незначительными? Разгар курортного сезона на берегу Черного моря и далекие от своих лучших кондиций хоккеисты, как показал сегодняшний матч, совсем не помешали увидеть классное зрелище забитым до отказа сочинским трибунам. В регулярном чемпионате КХЛ такого антуража здесь стоит ожидать от силы в паре игр.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">БУУУМ от Хафизуллина! Это очень мощно: <a href="https://t.co/J9x5nxB7fx">pic.twitter.com/J9x5nxB7fx</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/894588431153713152">7 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Никто не спорит с тем, что хоккей не вышел идеальным с точки зрения качества. В начале августа и не могло быть по-другому. За аналогичным примером далеко ходить не надо. Год назад на престижном Кубке мира в Торонто половина звезд НХЛ в середине сентября находилась в такой форме, что за них было стыдно. Сочинский матч получился самодостаточным: мощное начало хозяев, камбэк канадцев, массовая потасовка в концовке второго периода и дикое напряжение в заключительные минуты встречи. Для лета все было очень круто.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Просто как раз-два: пас Капризова из-за ворот и гол Галиева. Это 1:0! <a href="https://t.co/W0snY9DwMy">pic.twitter.com/W0snY9DwMy</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/894577258207293440">7 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Давать оценки готовности и шансах того или иного хоккеиста поехать в феврале будущего года в олимпийский Пхенчхан занятие бесполезное. Впереди еще много времени, чтобы это сделать. Пока имеет смысл поставить «плюсики» некоторым игрокам, обратившим на себя внимание. Голевым чутьем понравился вернувшийся из-за океана Галиев. Почему бы ему не заменить в «Ак Барсе» дисквалифицированного Зарипова? Это задача-максимум. Но если правильно использовать этого нападающего в клубе, то свои 20 шайб за сезон ему забить по силам. Капризов, Любушкин, Красковский своей игрой на турнире еще раз показали свою готовность к решению больших задач, а Нестеров, Григоренко и Федоров сделают все, чтобы попасть на Олимпиаду.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">А как вам гол Фёдорова? Ретвит, если нравится, ведь это 2:0! <a href="https://t.co/smgrsD5S1c">pic.twitter.com/smgrsD5S1c</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/894578868237029376">7 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Что до остальных игроков, то они как минимум молодцы. Половина из нынешнего состава давала прикурить сборной Канаде еще на молодежном уровне. Сейчас в непростой ситуации команда Олега Браташа и Валерия Брагина выстояла и вышла в финал. В этом смысле за Олега Знарка, следившего за матчем из ложи, можно порадоваться. Такой же невероятной интриги в среду точно не будет, ведь в финале фактически свои выйдут против своих. Очень жаль, что пока ему самому не удастся поставить Канаду на место. Для этого еще будут шансы на турнире Пучкова в Санкт-Петербурге и паре этапов Евротура. К Олимпиаде забыть о каких-то комплексах можно полностью.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот так Любимов работает на пятаке! Это большинство, это 3:2! Отлично! <a href="https://t.co/oOzJR9XpnR">pic.twitter.com/oOzJR9XpnR</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/894595626402500608">7 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>