Драка на курорте: Россия и Канада это всегда серьезно
Летнее время года и неоптимальная форма игроков не испортили классического противостояния сборных.
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SOCHI HOCKEY OPEN
РОССИЯ — КАНАДА — 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Голы: Галиев — 2 (Капризов), 4:52 — 1:0. Федоров — 1 (Григоренко), 10:14 — 2:0. Норо — 1 (Эббетт, Козун), 23:02 — 2:1. Брюле — 1 (бол., Рэймонд, Козун), 29:53 — 2:2. Брюле — 1 (бол., Федоров, Григоренко), 34:29 — 3:2. Вратари: Шестеркин — Пулен (58:04 — 59:44). Штраф: 29 — 31. Броски: 22 (13+3+6) — 36 (6+19+11). Судьи: Гофман, Оленин. 7 августа. Сочи. Ледовый Дворец «Большой».
После того, как СКА занял первое место в своей группе, его главного тренера Олега Знарка спросили о желательном сопернике в финале. Тот ответил логично с точки зрения патриотизма, сделав выбор в пользу олимпийской сборной России. Во всех других отношениях встретиться с канадцами обладателю Кубка Гагарина сейчас было в разы нужнее. Прежде всего, для самого Знарка. Сборную Канады он еще в своей тренерской карьере не побеждал. Весеннее поражение в полуфинале чемпионата мира до сих пор сидит в печёнках. Настолько здорово россияне тогда смотрелись в первые 40 минут, поведя 2:0, а потом растеряли все преимущество и упустили победу в третьем периоде.
Можно сколько угодно ссылаться на время года и товарищеский статус турнира, но при этом сложно отрицать очевидное. Даже эта набранная со всей Европе команда, не успевшая сыграться, показала себя соперником приличного уровня. Победить ее все равно престижно. Да и разве матчи России и Канады бывают второстепенными и незначительными? Разгар курортного сезона на берегу Черного моря и далекие от своих лучших кондиций хоккеисты, как показал сегодняшний матч, совсем не помешали увидеть классное зрелище забитым до отказа сочинским трибунам. В регулярном чемпионате КХЛ такого антуража здесь стоит ожидать от силы в паре игр.
Никто не спорит с тем, что хоккей не вышел идеальным с точки зрения качества. В начале августа и не могло быть
Давать оценки готовности и шансах того или иного хоккеиста поехать в феврале будущего года в олимпийский Пхенчхан занятие бесполезное. Впереди еще много времени, чтобы это сделать. Пока имеет смысл поставить «плюсики» некоторым игрокам, обратившим на себя внимание. Голевым чутьем понравился вернувшийся
Что до остальных игроков, то они как минимум молодцы. Половина из нынешнего состава давала прикурить сборной Канаде еще на молодежном уровне. Сейчас в непростой ситуации команда Олега Браташа и Валерия Брагина выстояла и вышла в финал. В этом смысле за Олега Знарка, следившего за матчем из ложи, можно порадоваться. Такой же невероятной интриги в среду точно не будет, ведь в финале фактически свои выйдут против своих. Очень жаль, что пока ему самому не удастся поставить Канаду на место. Для этого еще будут шансы на турнире Пучкова в
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