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https://sport.mail.ru/news/hockey/30614424/
7 августа 2017, 22:30 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Драка на курорте: Россия и Канада это всегда серьезно

Летнее время года и неоптимальная форма игроков не испортили классического противостояния сборных.

Летнее время года и <span class=error>неоптимальная</span> форма игроков не испортили классического противостояния сборных. Увеличить
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SOCHI HOCKEY OPEN

РОССИЯ — КАНАДА — 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Голы: Галиев — 2 (Капризов), 4:52 — 1:0. Федоров — 1 (Григоренко), 10:14 — 2:0. Норо — 1 (Эббетт, Козун), 23:02 — 2:1. Брюле — 1 (бол., Рэймонд, Козун), 29:53 — 2:2. Брюле — 1 (бол., Федоров, Григоренко), 34:29 — 3:2. Вратари: Шестеркин — Пулен (58:04 — 59:44). Штраф: 29 — 31. Броски: 22 (13+3+6) — 36 (6+19+11). Судьи: Гофман, Оленин. 7 августа. Сочи. Ледовый Дворец «Большой».

После того, как СКА занял первое место в своей группе, его главного тренера Олега Знарка спросили о желательном сопернике в финале. Тот ответил логично с точки зрения патриотизма, сделав выбор в пользу олимпийской сборной России. Во всех других отношениях встретиться с канадцами обладателю Кубка Гагарина сейчас было в разы нужнее. Прежде всего, для самого Знарка. Сборную Канады он еще в своей тренерской карьере не побеждал. Весеннее поражение в полуфинале чемпионата мира до сих пор сидит в печёнках. Настолько здорово россияне тогда смотрелись в первые 40 минут, поведя 2:0, а потом растеряли все преимущество и упустили победу в третьем периоде.

Можно сколько угодно ссылаться на время года и товарищеский статус турнира, но при этом сложно отрицать очевидное. Даже эта набранная со всей Европе команда, не успевшая сыграться, показала себя соперником приличного уровня. Победить ее все равно престижно. Да и разве матчи России и Канады бывают второстепенными и незначительными? Разгар курортного сезона на берегу Черного моря и далекие от своих лучших кондиций хоккеисты, как показал сегодняшний матч, совсем не помешали увидеть классное зрелище забитым до отказа сочинским трибунам. В регулярном чемпионате КХЛ такого антуража здесь стоит ожидать от силы в паре игр.

Никто не спорит с тем, что хоккей не вышел идеальным с точки зрения качества. В начале августа и не могло быть по-другому. За аналогичным примером далеко ходить не надо. Год назад на престижном Кубке мира в Торонто половина звезд НХЛ в середине сентября находилась в такой форме, что за них было стыдно. Сочинский матч получился самодостаточным: мощное начало хозяев, камбэк канадцев, массовая потасовка в концовке второго периода и дикое напряжение в заключительные минуты встречи. Для лета все было очень круто.

Давать оценки готовности и шансах того или иного хоккеиста поехать в феврале будущего года в олимпийский Пхенчхан занятие бесполезное. Впереди еще много времени, чтобы это сделать. Пока имеет смысл поставить «плюсики» некоторым игрокам, обратившим на себя внимание. Голевым чутьем понравился вернувшийся из-за океана Галиев. Почему бы ему не заменить в «Ак Барсе» дисквалифицированного Зарипова? Это задача-максимум. Но если правильно использовать этого нападающего в клубе, то свои 20 шайб за сезон ему забить по силам. Капризов, Любушкин, Красковский своей игрой на турнире еще раз показали свою готовность к решению больших задач, а Нестеров, Григоренко и Федоров сделают все, чтобы попасть на Олимпиаду.

Что до остальных игроков, то они как минимум молодцы. Половина из нынешнего состава давала прикурить сборной Канаде еще на молодежном уровне. Сейчас в непростой ситуации команда Олега Браташа и Валерия Брагина выстояла и вышла в финал. В этом смысле за Олега Знарка, следившего за матчем из ложи, можно порадоваться. Такой же невероятной интриги в среду точно не будет, ведь в финале фактически свои выйдут против своих. Очень жаль, что пока ему самому не удастся поставить Канаду на место. Для этого еще будут шансы на турнире Пучкова в Санкт-Петербурге и паре этапов Евротура. К Олимпиаде забыть о каких-то комплексах можно полностью.

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