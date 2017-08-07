Дежарден: Российские хоккеисты провели лучше начало матча против канадцев

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В понедельник россияне одержали победу над канадцами со счетом 3:2 и вышли в финал соревнований. Канадцы сыграют в матче за третье место с магнитогорским «Металлургом».

«Хорошая игра, обе команды играли упорно, старались. Сборная России начала сильнее нас, в целом это была отличная битва. Не смогли выиграть в честь 30-летия Кросби? Сид — великий игрок, лицо канадского хоккея, но мы разочарованы, что не победили», — сказал Дежарден.

Соревнования в Сочи завершатся 9 августа.