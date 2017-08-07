Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/30614422/
7 августа 2017, 22:23 | Хоккей | ТАСС

Дежарден: Российские хоккеисты провели лучше начало матча против канадцев

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею провела начало матча в рамках турнира в Сочи лучше команды Канады. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер североамериканцев Уилли Дежарден.

Дежарден: Российские хоккеисты провели лучше начало матча против канадцев - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник россияне одержали победу над канадцами со счетом 3:2 и вышли в финал соревнований. Канадцы сыграют в матче за третье место с магнитогорским «Металлургом».

«Хорошая игра, обе команды играли упорно, старались. Сборная России начала сильнее нас, в целом это была отличная битва. Не смогли выиграть в честь 30-летия Кросби? Сид — великий игрок, лицо канадского хоккея, но мы разочарованы, что не победили», — сказал Дежарден.

Соревнования в Сочи завершатся 9 августа.

Сборная Канады
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Еще 7 новостей  Все новости

Вирусная инфекция обнаружена в лондонском отеле, где живут российские легкоатлеты

Полька Влодарчик завоевала золото чемпионата мира в метании молота

IIHF уведомляла КХЛ о допинге только трех игроков, Плотникова среди них нет

Вирусная инфекция обнаружена в лондонском отеле, где живут российские легкоатлеты

Полька Влодарчик завоевала золото чемпионата мира в метании молота