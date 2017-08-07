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В понедельник олимпийская сборная России одержала победу над канадцами со счетом 3:2 в матче предсезонного турнира в Сочи и вышла в финал соревнований. Победную шайбу забросил Любимов.

«Всегда приятно обыграть канадцев, какие бы составы не играли. Для каждого в душе это противостояние принципиально. Считаю, мы ни в чем не уступали, любая стычка — все подъезжали, все были вместе. Мы никого не боимся, нас никто не испугает», — сказал Любимов.