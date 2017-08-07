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7 августа 2017, 22:25 | Хоккей | ТАСС

Любимов: Хоккейное противостояние Россия — Канада принципиально всегда

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Противостояние сборных России и Канады по хоккею принципиально всегда и не зависит от составов команд. Такое мнение журналистам высказал защитник Роман Любимов.

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В понедельник олимпийская сборная России одержала победу над канадцами со счетом 3:2 в матче предсезонного турнира в Сочи и вышла в финал соревнований. Победную шайбу забросил Любимов.

«Всегда приятно обыграть канадцев, какие бы составы не играли. Для каждого в душе это противостояние принципиально. Считаю, мы ни в чем не уступали, любая стычка — все подъезжали, все были вместе. Мы никого не боимся, нас никто не испугает», — сказал Любимов.

В финале турнира олимпийская сборная России сыграет с санкт-петербургским СКА. Соревнования в Сочи завершатся 9 августа.

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