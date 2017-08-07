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7 августа 2017, 21:55 | Хоккей | ТАСС

Браташ отметил самоотдачу хоккеистов сборной России в матче с канадцами на турнире в Сочи

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Главный тренер олимпийской сборной России по хоккею Олег Браташ похвалил своих подопечных за самоотдачу в матче предсезонного турнира в Сочи против команды Канады. Об этом он сообщил на пресс- конференции.

Браташ отметил самоотдачу хоккеистов сборной России в матче с канадцами на турнире в Сочи - Фото Увеличить
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В понедельник россияне одержали победу над канадцами со счетом 3:2 и вышли в финал соревнований.

«Игра получилось боевой, противостояние Россия — Канада на любом уровне — это знаковая вещь, наша игра соответствовала статусу этого противостояния. Мы хорошо начали, здорово провели первый период, но потом игра немного разладилась», — сказал Браташ.

«Думаю, дело в психологии, — продолжил специалист. — Повели в две шайбы после первого периода, ребята, видимо, подумали, что дальше все пойдет само собой, но это не так. Как только прекратили на 100 процентов выполнять игровое задание, игра сломалась, а вернуть ее очень тяжело. Но хочу похвалить ребят за самоотдачу и самоотверженность при игре в обороне».

В финале турнира олимпийская сборная России сыграет с санкт-петербургским СКА. Соревнования в Сочи завершатся 9 августа.

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