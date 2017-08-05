Хоккейный турнир стартует в Сочи с участием сборных России и Канады

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В нынешнем олимпийском сезоне не будет перерыва в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), так что тренерам сборной Канады предстоит собирать команду на Игры в Пхенчхан из числа игроков, большей частью выступающих в Европе или низших лигах Северной Америки. Олимпийская сборная Канады будет обкатываться на этапах Евротура, а первой ее проверкой станет турнир в Сочи, где 7 августа она встретится с российской командой. На турнире также выступит ХК «Сочи» и китайский «Куньлунь», который возглавил канадский специалист Майк Кинэн.

Сборная России, впрочем, составлена лишь из ближайших кандидатов в команду — основные претенденты на место в олимпийской заявке готовятся к сезону в составах своих клубов, в том числе и выступающем в Сочи СКА. В состав олимпийской команды на турнир в Сочи вошли вратари Игорь Шестеркин (СКА), Владислав Сухачев («Трактор»), Кирилл Устименко (МХК «Динамо» СПб, МХЛ), защитники Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин, Рушан Рафиков (оба — «Локомотив»), Михаил Науменков, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), Никита Трямкин («Автомобилист»), Динар Хафизуллин, Максим Чудинов (оба — СКА), нападающие Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева», ВХЛ), Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба — «Ак Барс»), Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Роман Любимов (все — ЦСКА), Илья Каблуков, Сергей Калинин, Евгений Кетов (все — СКА), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин (все — «Локомотив»), Артем Федоров («Салават Юлаев»).

Наставником российской команды в Сочи будет Олег Браташ, которому помогают Валерий Брагин и Игорь Ефимов. Главный тренер сборной России Олег Знарок будет руководить игрой своего клуба СКА.

Кинг, Бродо и Бурк

Наставником олимпийской сборной Канады назначен 60-летний Уилли Дежарден, последние три сезона возглавлявший «Ванкувер Кэнакс». Ему будет помогать, в числе других, Дейв Кинг, который возглавлял команду в 80−90-е годы, когда игроки из НХЛ еще не приезжали на Олимпиады. В менеджерский штаб сборной Канады, в частности, вошли известные в прошлом голкиперы Мартин Бродо и Шон Бурк — вице-чемпион Олимпиады 1992 года под руководством Кинга.

На турнире в Сочи шесть команд разбиты на две группы. В субботу «Куньлунь» сыграет со СКА, а сборная России — с хозяевами из ХК «Сочи», в воскресенье пройдут матчи между «Сочи» и канадской сборной, а также СКА и «Металлургом». 7 августа сыграют «Куньлунь» и «Металлург», а также сборные России и Канады.

8 августа на турнире состоится встреча за пятое место между командами, которые заняли в группах третьи места, матч за третье место и финал пройдут 9 августа.

В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, который завершился победой ЦСКА. В турнире также приняли участие СКА, местный клуб и олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа, составленная из хоккеистов до 25 лет.