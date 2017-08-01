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https://sport.mail.ru/news/hockey/30549141/
1 августа 2017, 9:49 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Кто будет играть с Ковальчуком?

Два года назад известный защитник, а теперь комментатор Александр Гуськов искал команду, но так и не смог найти. Говорили, что он слишком возрастной, находили еще какие-то аргументы, чтобы отказать в контракте. Я внимательно следил за той ситуацией, но так и не понял, почему он больше нигде не трудоустроился. Тогда Гуськову было 37 лет.

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Обзор дня Алексея Шевченко.

Станет ли Марков лучшим защитником КХЛ?

Сейчас Андрею Маркову — 38 лет и он легко находит себе клуб, да еще тот, который претендует на Кубок Гагарина. Как это? Почему? Последний раз Марков играл на европейских площадках в 2005 году, но мы еще помним про Олимпиаду, где он выглядел весьма плохо. Я понимаю, что «Монреаль» сказал много политкорректных слов, но немного знаю ситуацию изнутри. Так вот контракт с Марковым никто и не планировал продлевать. Его вообще могли выкупить, если бы была возможность, но с ветеранами от этого никакой пользы, кроме того Андрей много отдал «Монреалю». Он стал медленным, от него не было пользы в большинстве, а его нынешний уровень мы увидели на Кубке мира, когда он мало за кем успевал. Не понимаю, чем он может помочь «Ак Барсу». В нашей лиге совсем не было видно Здену Хару, а Марков почти такой же, только пропала резкость. Я знаю плюсы Андрея: бросок, большинство, опыт. Но тут совсем другой хоккей. Очень странно, что «Ак Барс» решился потратить деньги на возрастного игрока, да еще к тому же, подписав контракт на два года.

БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ.

В «Эдинбург», который выступает в британской хоккейной лиге, подписали еще одного российского игрока. И он будет самым опытным после Павла Воробьева, если последний, конечно, останется в Шотландии, а не найдет более выгодное финансовое предложение в Европе. Новичок же — Александр Исламов, за плечами которого почти 157 матчей в КХЛ за «Нефтехимик» и «Кузню». Правда, последние четыре года он выступал в ВХЛ, но для Великобритании это очень серьезный уровень. Местные менеджеры и так подписывают канадцев не пойми откуда. Напомним, что «Эдинбург» возглавил Дмитрий Христич, а скаутами клуба стали Андрей Николишин и Дарюс Каспарайтис. Кроме того, планируется, что британцы (необязательно это будет «Эдинбург) все-таки войдут в КХЛ и уж быстрей бы это случилось, а то пока мы идем совершенно в другую сторону.

НОВИЧОК ДЛЯ «СПАРТАКА».

«Спартак» в понедельник провел открытую тренировку. Мы же всю ближайшую неделю будем рассказывать о жизни в этой команде, да и за новостями следим постоянно. Максим Потапов выбыл из строя, а клуб подписал пробный контракт с Алексеем Глуховым. Даже странно, что пробный. Уж таких хоккеистов, как Глухов красно-белым точно не хватает. Я все время напоминаю, что для некоторых форвардов не самая яркая статистика — не проблема. Но почему-то смотрят на цифры. Да, в прошлом году у него было 11 очков (6+5) в 46 играх за два клуба. Но при этом «плюс 3» в «Сибири», где он завершал сезон, а также «0» в Омске, где начинал. Это боец, но не в смысле драк (хотя он никогда от них не отказывается), а в смысле разрушения. Не всем же забивать голы, а уж в «Спартаке» серьезная проблема с теми, кто может биться у своих ворот. На Глухова будут смотреть в Нижнем Новгороде, но ему даже не надо прыгать выше головы, чтобы стать полезным в команде.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА СКА.

К сожалению, матч «Йокерит» и СКА оказался закрытым и для зрителей, и для трансляции. Что мы узнали из этого матча? Тройки СКА действительно выглядят непривычно, хотя победа со счетом 4:1 говорит, что это по-прежнему серьезная сила. Но что мы увидели по сочетаниям? Никита Гусев после переподписания контракта вышел в третьем звене с Тихоновым и Карповым. Они забили, но вообще это довольно неожиданная тройка. Но больше всего удивило, что Илья Ковальчук выходил с Данилой Квартальновым и Александром Хохлачевым. Причем последний перешел на фланг. Получается, что сейчас самая грозная сила — тройка Широков — Коскиранта — Барабанов. Понятно, что еще не все в строю, но сами по себе такие эксперименты выглядят удивительно. ​.

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