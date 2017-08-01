Кто будет играть с Ковальчуком?
Два года назад известный защитник, а теперь комментатор Александр Гуськов искал команду, но так и не смог найти. Говорили, что он слишком возрастной, находили еще
какие-то аргументы, чтобы отказать в контракте. Я внимательно следил за той ситуацией, но так и не понял, почему он больше нигде не трудоустроился. Тогда Гуськову было 37 лет.
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Видимо, что-то случилось...
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Обзор дня Алексея Шевченко.
Станет ли Марков лучшим защитником КХЛ?
Сейчас Андрею Маркову — 38 лет и он легко находит себе клуб, да еще тот, который претендует на Кубок Гагарина. Как это? Почему? Последний раз Марков играл на европейских площадках в 2005 году, но мы еще помним про Олимпиаду, где он выглядел весьма плохо. Я понимаю, что «Монреаль» сказал много политкорректных слов, но немного знаю ситуацию изнутри. Так вот контракт с Марковым никто и не планировал продлевать. Его вообще могли выкупить, если бы была возможность, но с ветеранами от этого никакой пользы, кроме того Андрей много отдал «Монреалю». Он стал медленным, от него не было пользы в большинстве, а его нынешний уровень мы увидели на Кубке мира, когда он мало за кем успевал. Не понимаю, чем он может помочь «Ак Барсу». В нашей лиге совсем не было видно Здену Хару, а Марков почти такой же, только пропала резкость. Я знаю плюсы Андрея: бросок, большинство, опыт. Но тут совсем другой хоккей. Очень странно, что «Ак Барс» решился потратить деньги на возрастного игрока, да еще к тому же, подписав контракт на два года.
БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ.
В «Эдинбург», который выступает в британской хоккейной лиге, подписали еще одного российского игрока. И он будет самым опытным после Павла Воробьева, если последний, конечно, останется в Шотландии, а не найдет более выгодное финансовое предложение в Европе. Новичок же — Александр Исламов, за плечами которого почти 157 матчей в КХЛ за «Нефтехимик» и «Кузню». Правда, последние четыре года он выступал в ВХЛ, но для Великобритании это очень серьезный уровень. Местные менеджеры и так подписывают канадцев не пойми откуда. Напомним, что «Эдинбург» возглавил Дмитрий Христич, а скаутами клуба стали Андрей Николишин и Дарюс Каспарайтис. Кроме того, планируется, что британцы (необязательно это будет «Эдинбург)
НОВИЧОК ДЛЯ «СПАРТАКА».
«Спартак» в понедельник провел открытую тренировку. Мы же всю ближайшую неделю будем рассказывать о жизни в этой команде, да и за новостями следим постоянно. Максим Потапов выбыл из строя, а клуб подписал пробный контракт с Алексеем Глуховым. Даже странно, что пробный. Уж таких хоккеистов, как Глухов
ПЕРВАЯ ПОБЕДА СКА.
К сожалению, матч «Йокерит» и СКА оказался закрытым и для зрителей, и для трансляции. Что мы узнали из этого матча? Тройки СКА действительно выглядят непривычно, хотя победа со счетом 4:1 говорит, что это
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