Кто будет играть с Ковальчуком?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Станет ли Марков лучшим защитником КХЛ?

Сейчас Андрею Маркову — 38 лет и он легко находит себе клуб, да еще тот, который претендует на Кубок Гагарина. Как это? Почему? Последний раз Марков играл на европейских площадках в 2005 году, но мы еще помним про Олимпиаду, где он выглядел весьма плохо. Я понимаю, что «Монреаль» сказал много политкорректных слов, но немного знаю ситуацию изнутри. Так вот контракт с Марковым никто и не планировал продлевать. Его вообще могли выкупить, если бы была возможность, но с ветеранами от этого никакой пользы, кроме того Андрей много отдал «Монреалю». Он стал медленным, от него не было пользы в большинстве, а его нынешний уровень мы увидели на Кубке мира, когда он мало за кем успевал. Не понимаю, чем он может помочь «Ак Барсу». В нашей лиге совсем не было видно Здену Хару, а Марков почти такой же, только пропала резкость. Я знаю плюсы Андрея: бросок, большинство, опыт. Но тут совсем другой хоккей. Очень странно, что «Ак Барс» решился потратить деньги на возрастного игрока, да еще к тому же, подписав контракт на два года.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXOOUd8AAtr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Первый день @marki79red в " Ак Барсе". #kazan #hcakbars #hockey #болельщики #акбарс #казань</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Хоккейный клуб "Ак Барс" (@hcakbars) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-31T19:12:48+00:00">Июл 31 2017 в 12:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ.

В «Эдинбург», который выступает в британской хоккейной лиге, подписали еще одного российского игрока. И он будет самым опытным после Павла Воробьева, если последний, конечно, останется в Шотландии, а не найдет более выгодное финансовое предложение в Европе. Новичок же — Александр Исламов, за плечами которого почти 157 матчей в КХЛ за «Нефтехимик» и «Кузню». Правда, последние четыре года он выступал в ВХЛ, но для Великобритании это очень серьезный уровень. Местные менеджеры и так подписывают канадцев не пойми откуда. Напомним, что «Эдинбург» возглавил Дмитрий Христич, а скаутами клуба стали Андрей Николишин и Дарюс Каспарайтис. Кроме того, планируется, что британцы (необязательно это будет «Эдинбург) все-таки войдут в КХЛ и уж быстрей бы это случилось, а то пока мы идем совершенно в другую сторону.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXMzbvXA9FN/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">«Спартак» подписал пробный контракт с нападающим Алексеем Глуховым. 33-летний форвард в минувшем сезоне выступал за «Авангард» и «Сибирь», в 46 матчах регулярного чемпионата набрал 11 (6+5) очков при показателе полезности «+3». Также в КХЛ потенциальный новичок красно-белых играл за «Атлант» и «Салават Юлаев». Алексей Глухов уже присоединился к «Спартаку» и отправится с командой на турнир в Нижний Новгород.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ХК Спартак | HC Spartak Moscow (@spartak_hc) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-31T05:58:38+00:00">Июл 30 2017 в 10:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НОВИЧОК ДЛЯ «СПАРТАКА».

«Спартак» в понедельник провел открытую тренировку. Мы же всю ближайшую неделю будем рассказывать о жизни в этой команде, да и за новостями следим постоянно. Максим Потапов выбыл из строя, а клуб подписал пробный контракт с Алексеем Глуховым. Даже странно, что пробный. Уж таких хоккеистов, как Глухов красно-белым точно не хватает. Я все время напоминаю, что для некоторых форвардов не самая яркая статистика — не проблема. Но почему-то смотрят на цифры. Да, в прошлом году у него было 11 очков (6+5) в 46 играх за два клуба. Но при этом «плюс 3» в «Сибири», где он завершал сезон, а также «0» в Омске, где начинал. Это боец, но не в смысле драк (хотя он никогда от них не отказывается), а в смысле разрушения. Не всем же забивать голы, а уж в «Спартаке» серьезная проблема с теми, кто может биться у своих ворот. На Глухова будут смотреть в Нижнем Новгороде, но ему даже не надо прыгать выше головы, чтобы стать полезным в команде.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:31.289308176100626% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXNQ5T8HYAB/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Есть первая победа на предсезонке! Четыре шайбы забросили армейцы "Йокериту", пропустив лишь одну. Ура! #hcSKA #СКАсНамиПитер</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Хоккейный клуб СКА (@hcska) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-31T10:16:04+00:00">Июл 31 2017 в 3:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПЕРВАЯ ПОБЕДА СКА.