Хоккейная общественность Усть-Каменогорска почтила память Бориса Александрова
Ветераны, журналисты и юные хоккеисты возложили цветы к мемориальной доске памяти Бориса Александрова.
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Сегодня 31 июля исполнилось 15 лет со дня автомобильной катастрофы, которая унесла жизнь Олимпийского Чемпиона, прославленного нападающего «Торпедо», ЦСКА и сборной СССР, Заслуженного тренера РК Бориса Александрова. Возле дома № 3 по проспекту Независимости, где жил Борис Викторович собрались ветераны
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