Хоккейная общественность Усть-Каменогорска почтила память Бориса Александрова

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Сегодня 31 июля исполнилось 15 лет со дня автомобильной катастрофы, которая унесла жизнь Олимпийского Чемпиона, прославленного нападающего «Торпедо», ЦСКА и сборной СССР, Заслуженного тренера РК Бориса Александрова. Возле дома № 3 по проспекту Независимости, где жил Борис Викторович собрались ветераны усть-каменогорского хоккея, тренеры, юные хоккеисты и возложили цветы к мемориальной доске. «Торпедовцам» 2006 года рождения в пресс-центре Дворца спорта был продемонстрирован документальный фильм о Борисе Александрове.