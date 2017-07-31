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31 июля 2017, 13:22 | Хоккей | Sports.kz

Хоккейная общественность Усть-Каменогорска почтила память Бориса Александрова

Ветераны, журналисты и юные хоккеисты возложили цветы к мемориальной доске памяти Бориса Александрова.

Ветераны журналисты и юные хоккеисты возложили цветы к мемориальной доске памяти Бориса <span class=error>Александрова</span>. Увеличить
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Сегодня 31 июля исполнилось 15 лет со дня автомобильной катастрофы, которая унесла жизнь Олимпийского Чемпиона, прославленного нападающего «Торпедо», ЦСКА и сборной СССР, Заслуженного тренера РК Бориса Александрова. Возле дома № 3 по проспекту Независимости, где жил Борис Викторович собрались ветераны усть-каменогорского хоккея, тренеры, юные хоккеисты и возложили цветы к мемориальной доске. «Торпедовцам» 2006 года рождения в пресс-центре Дворца спорта был продемонстрирован документальный фильм о Борисе Александрове.

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