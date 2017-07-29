«Юность» проиграла «Югре» в матче за бронзу розыгрыша Кубка Минска

Встречу за третье место хозяева соревнований начали в атакующем ключе, и уже на 4-й минуте американский новобранец «Юности» Райан Уолтерс открыл счет. Однако минчане недолго были впереди: через две минуты отличился новичок российской дружины Евгений Скачков — 1:1. После первого перерыва гости усилили натиск и в середине второго периода вырвались в лидеры после точного броска Антона Королева. В заключительной трети матча хоккеисты Антон Курьянов и Вели-Матти Савинайнен еще дважды поразили ворота Игоря Брикуна, и «Югра» заслуженно победила 4:1.

Ранее в матче за пятое итоговое место хоккеисты минского «Динамо» встречались с рижскими одноклубниками и выиграли с сухим счетом 4:0.

Минское «Динамо» заняло 5-е место в розыгрыше Кубка Минска по хоккею. В матче за пятое итоговое место хоккеисты минского «Динамо» встречались с рижскими одноклубниками и победили с сухим счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

Решающий поединок за Кубок Минска между ярославским «Локомотивом» и московским «Динамо» начнется в 19.30.