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26 июля 2017, 18:11 | Хоккей | Чемпионат.com

Источник: Форвард «Барыса» Вей не сыграет за сборную Канады на турнире в Сочи

Нападающий «Барыса» Линден Вей, вызванный в сборную Канады на Sochi Hockey Open, не сумеет принять участие в турнире, который будет идти с 5 по 9 августа, сообщает Шайба.kz.

Нападающий <span class=error>Барыса</span> <span class=error>Линден</span> Вей вызванный в сборную Канады на Sochi Hockey <span class=error>Open</span> не сумеет принять участие в турнире который будет идти с 5 по 9 августа сообщает Шайба.kz. Увеличить
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Игрок не сыграет за сборную, так как с 6 по 12 августа в Астане пройдёт Кубок Президента Республики Казахстан.

Вместе с командой Канады на турнире сыграют олимпийская сборная России, СКА, магнитогорский «Металлург», «Куньлунь» и «Сочи».

Состав канадцев на турнир в Сочи:

Вратари: Джастин Питерс («Динамо» Рига), Кевин Пулен.
Защитники: Чарльз Дженовей («Лада»), Джеффри Кинрейд («Куньлунь»), Патрик МакНилл («Ингольштадт»), Максим Нуро («Берн»), Мэт Робинсон (ЦСКА), Джонатан Сигале («Фрёлунда»), Карл Столлери («Динамо» Рига).
Нападающие: Джастин Азведу («Ак Барс»), Жильбер Брюле («Нефтехимик»), Брэндон Бак («Ингольштадт»), Кевин Кларк, Даниэль Пайе (оба — «Брюнес»), Эндрю Эббет, Мэйсон Реймонд (оба — «Берн»), Бад Холлоуэй («Шеллефтео»), Роб Кликхаммер («Динамо» Минск), Брэндон Козун, Макс Тальбо (оба — «Локомотив»), Бен Максвелл («Спартак»), Брэндон МакМиллан («Динамо» Рига), Эрик О’Делл («Сочи»), Линден Вей («Барыс»).

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