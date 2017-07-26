Крэйг Вудкрофт вошел в тренерский штаб сборной Канады

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Главный тренером будет работать Уилли Дежарден. Его помощниками стали Дэйв Кинг, Скотт Уолкер и уже упоминавшийся Вудкрофт. Генеральным менеджером команды стал Шон Бурк, в его команду также войдет Мартин Бродо.

В текущем межсезонье Вудкрофт покинул минское «Динамо» и сборную Беларуси, отправившись работать в Швейцарию.