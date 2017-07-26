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26 июля 2017, 11:14 | Хоккей | Прессбол

Крэйг Вудкрофт вошел в тренерский штаб сборной Канады

Экс-наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт вошел в тренерский штаб сборной Канады на олимпийский сезон, сообщает Hockey Canada.

<nobr>Экс-наставник</nobr> минского Динамо <span class=error>Крэйг</span> Вудкрофт вошел в тренерский штаб сборной Канады на олимпийский сезон сообщает Hockey Canada. Увеличить
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Главный тренером будет работать Уилли Дежарден. Его помощниками стали Дэйв Кинг, Скотт Уолкер и уже упоминавшийся Вудкрофт. Генеральным менеджером команды стал Шон Бурк, в его команду также войдет Мартин Бродо.

В текущем межсезонье Вудкрофт покинул минское «Динамо» и сборную Беларуси, отправившись работать в Швейцарию.

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