Крэйг Вудкрофт вошел в тренерский штаб сборной Канады
Экс-наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт вошел в тренерский штаб сборной Канады на олимпийский сезон, сообщает Hockey Canada.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Главный тренером будет работать Уилли Дежарден. Его помощниками стали Дэйв Кинг, Скотт Уолкер и уже упоминавшийся Вудкрофт. Генеральным менеджером команды стал Шон Бурк, в его команду также войдет Мартин Бродо.
В текущем межсезонье Вудкрофт покинул минское «Динамо» и сборную Беларуси, отправившись работать в Швейцарию.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter