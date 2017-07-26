Хоккеисты рижского «Динамо» и ярославского «Локомотива» откроют турнир «Кубок Минска»

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Стартовая встреча начнется в 15.00, а в 19 часов на лед выйдут динамовские дружины Минска и Москвы, которые играют в группе А. В ней также выступит минская «Юность», руководство которой является инициатором проведения этих соревнований. В группе В сыграет также «Югра» из Ханты-Мансийска, которая уже давно тренируется на льду «Чижовка-Арены». Перед стартом в «Кубке Минска» хоккеисты «Югры» провели два спарринга с чемпионом Беларуси гродненским «Неманом». В первом победила российская дружина — 4:3 (по буллитам), а затем гродненцы взяли реванш — 3:2.

Тренеры всех участников «Кубка Минска» рассматривают эти соревнования как проверку сил перед стартом нового хоккейного сезона. Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров перед стартом отметил, что его подопечные смогут встретиться с очень сильными командами, выступающими в Континентальной хоккейной лиге и сравнить себя с более опытными хоккеистами из элитных клубов. Наставник вице-чемпионов Беларуси подчеркнул, что его подопечные будут стараться противопоставить более мастеровитым соперникам бойцовский характер, а самым принципиальным для них станет поединок с земляками из «Динамо».

Новый главный тренер минских «зубров» Горди Дуайер перед стартом сказал, что в матчах «Кубка Минска» он сможет впервые оценить возможности своих игроков в настоящей игровой обстановке, ведь до этого команда только тренировалась. Молодые игроки клуба в матчах с сильными оппонентами должны проявить свои лучшие качества и доказать тренерам, что они достойны играть в минском «Динамо». Что касается результата, то в любом поединке любого турнира каждый хоккеист хочет добиться победы. И «Кубок Минска» не станет исключением, отметил канадский специалист.

Спортивный телеканал «Беларусь 5» будет в полном объеме освещать «Кубок Минска» — все матчи будут транслироваться в прямом эфире.