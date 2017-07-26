Хоккеисты рижского «Динамо» и ярославского «Локомотива» откроют турнир «Кубок Минска»
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На льду «Чижовка-Арены» сегодня откроется предсезонный хоккейный турнир «Кубок Минска», посвященный 950-летию белорусской столицы. В первом матче сыграют рижское «Динамо» и ярославский «Локомотив», выступающие в предварительной группе В, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Стартовая встреча начнется в 15.00, а в 19 часов на лед выйдут динамовские дружины Минска и Москвы, которые играют в группе А. В ней также выступит минская «Юность», руководство которой является инициатором проведения этих соревнований. В группе В сыграет также «Югра» из
Тренеры всех участников «Кубка Минска» рассматривают эти соревнования как проверку сил перед стартом нового хоккейного сезона. Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров перед стартом отметил, что его подопечные смогут встретиться с очень сильными командами, выступающими в Континентальной хоккейной лиге и сравнить себя с более опытными хоккеистами из элитных клубов. Наставник
Новый главный тренер минских «зубров» Горди Дуайер перед стартом сказал, что в матчах «Кубка Минска» он сможет впервые оценить возможности своих игроков в настоящей игровой обстановке, ведь до этого команда только тренировалась. Молодые игроки клуба в матчах с сильными оппонентами должны проявить свои лучшие качества и доказать тренерам, что они достойны играть в минском «Динамо». Что касается результата, то в любом поединке любого турнира каждый хоккеист хочет добиться победы. И «Кубок Минска» не станет исключением, отметил канадский специалист.
Спортивный телеканал «Беларусь 5» будет в полном объеме освещать «Кубок Минска» — все матчи будут транслироваться в прямом эфире.
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