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26 июля 2017, 9:30 | Хоккей | ГТРК "Южный Урал"

Челябинский «Трактор» в товарищеском матче разгромил Сочи

Челябинский «Трактор» продолжает подготовку к сезону. Накануне «черно-белые» провели второй контрольный матч на сборах в финском Паюлахти, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Встреча с командой «Сочи» завершилась убедительной победой нашей дружины со счетом 5:1. В этом матче главную роль на площадке сыграло второе звено челябинцев, составленное из новичков. Линус Виддель отдал три результативные передачи, на счету Ника Бэйлена гол и два паса, а Игорь Плыгалов отметился дублем.

Победа «Трактора» была несколько омрачена травмой лучшего бомбардира команды прошлого сезона — Пола Щехуры.

Уже сегодня, 26 июля, «Трактору» предстоит очередное предсезонное испытание — вечером дружина Анвара Гатиятулина сыграет в Финляндии с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Алескей Саночкин
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