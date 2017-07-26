Челябинский «Трактор» в товарищеском матче разгромил Сочи
Челябинский «Трактор» продолжает подготовку к сезону. Накануне «черно-белые» провели второй контрольный матч на сборах в финском Паюлахти, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Встреча с командой «Сочи» завершилась убедительной победой нашей дружины со счетом 5:1. В этом матче главную роль на площадке сыграло второе звено челябинцев, составленное из новичков. Линус Виддель отдал три результативные передачи, на счету Ника Бэйлена гол и два паса, а Игорь Плыгалов отметился дублем.
Победа «Трактора» была несколько омрачена травмой лучшего бомбардира команды прошлого сезона — Пола Щехуры.
Уже сегодня, 26 июля, «Трактору» предстоит очередное предсезонное испытание — вечером дружина Анвара Гатиятулина сыграет в Финляндии с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Алескей Саночкин
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