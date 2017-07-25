Забытые имена и новые лица. Кто сыграет за сборную России в Сочи

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Владислав Сухачев («Трактор»), Кирилл Устименко (МХК «Динамо» СПб, МХЛ).



Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин, Рушан Рафиков (оба — «Локомотив»), Михаил Науменков, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), Никита Трямкин («Автомобилист»), Динар Хафизуллин, Максим Чудинов (оба — СКА).



Нападающие: Андрей Алтыбармакян (СКА-Нева, ВХЛ), Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба — «Ак Барс»), Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Роман Любимов (все — ЦСКА), Илья Каблуков, Сергей Калинин, Евгений Кетов (все — СКА), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин (все — «Локомотив»), Артем Федоров («Салават Юлаев»).



Тренерский штаб команды: главный тренер — Олег Браташ, тренеры — Валерий Брагин, Игорь Ефимов, тренер вратарей — Александр Колобков.

ДРУГАЯ СТРАТЕГИЯ

Сочинский турнир стопроцентно будет самым интересным событием предсезонки за долгие годы с учетом Олимпиады. Однако тот состав, который выбрал для него главный тренер Олег Знарок, нельзя назвать сильнейшим. Только навскидку в нем отсутствуют такие фигуры как Дацюк, Мозякин, Ковальчук, Гусев и Сорокин. Каждый из них представляется железным кандидатом для Пхенчхана. Наверное, можно было сразу вызвать всех лучших, тем более под столь представительный турнир. Канадцы в Сочи привезут прообраз команды, которая сыграет в Корее. Матч с ними — это отличный тест, который лишним никогда не станет. Даже если принимать во внимание вступление сборной Канады на этапах будущего Евротура. Знарок выбрал иную стратегию. Попробуем разобраться, в чем тут дело.

Для начала вспомним ситуацию четырехлетней давности, когда на летние олимпийские сборы привозили составы ведущие хоккейные страны. Тогда по правилам НХЛ хоккеистам было запрещено принимать участие в играх и занятиях на льду во избежание травм. Игроки сборной Канады, одетые в кроссовки и поло, проводили забавные двусторонки в Калгари на пластиковом покрытии, а вместо шайбы гоняли клюшками мячик (выходить на лед им запрещали договоры с клубами НХЛ). Причем не просто так, а в соответствии с тем, что хотел видеть от них и на льду главный тренер Майк Бэбкок. Людей, не имевших шансы поехать на Олимпиаду в Сочи, у канадцев в составе не было. Логика того решения понятна — «пощупать» собственными руками каждого игрока у Бэбкока по ходу регулярного чемпионата шанса больше не будет. Не лучше ситуация была у европейских тренеров. Своих энхаэловцев вживую они могли увидеть лишь во время поездок в Северную Америку, где сидеть все время не получится. Тогда как сейчас у Знарка гораздо больше возможностей следить за кандидатами — все под боком и играют в КХЛ.

КЕТОВ, ЧУДИНОВ И… АЛТЫБАРМАКЯН

Из списка, опубликованного в понедельник поздно вечером, от силы человек пять-шесть имеют реальный шанс отправиться в феврале следующего года в Корею. В отличие от августа 2013 года штаб сборной России может строить подготовку к Олимпиаде поэтапно, не собирая все лучшие силы. Может быть, несколько причин для такого решения. Во-первых, сейчас проходит важная фаза предсезонного тренировочного процесса, потому выдергивать всех сильнейших Знарок не стал, чтобы дать им спокойно заниматься в своих командах. Все-таки взаимодействие с клубами — важное и порой очень деликатное дело. Здесь важно работать в диалоге, не вызывая лишний раз недовольства у любой из заинтересованных сторон.

Во-вторых, часть потенциальных олимпийцев и так примет участие в сочинском турнире в составах СКА и «Магнитки» — те же Ковальчук, Войнов, Гусев, Кошечкин и Мозякин. В-третьих, если внимательно изучить список кандидатов, то главный тренер планирует задействовать достаточное количество игроков, с которыми по разным причинам давно не работал, либо ранее вообще не имел такой возможности. К ним следует отнести Трямкина, Нестерова, Григоренко, Калинина, Галиева в прошлом сезоне выступавших в Северной Америке.

Начало августа — лучшее время пообщаться с ними поближе и понять, насколько их состояние и настроение соответствует олимпийским планам руководства национальной команды. Они и так будут находиться в поле зрения Знарка по ходу сезона, но всегда лучше опираться на проверенных и знакомых людей, чтобы не возникало ненужных конфликтов, как произошло с Якуповым во время подготовки к чемпионату мира-2016. Тогда по итогу проиграли все стороны. И если таких неприятных ситуаций удастся избежать в будущем, то для сборной и главного тренера сочинский турнир принесет дополнительный плюс.

Олимпиада является безоговорочно главным событием всего хоккейного сезона в независимости от того, участвуют в ней игроки из НХЛ или нет. КХЛ поломала свой внутренний календарь по максимуму, чтобы дать национальной команде как следует подготовиться к турниру к Пхенчхане.