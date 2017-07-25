Марихуана и отпуск вне игры: дисквалификации в хоккее

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Алексей Чупин и Эдуард Кудерметов («Ак Барс», 2002).

Первым случаем фиксации употребления запрещенных препаратов российскими хоккеистами стало дело 2002 года, когда форварды казанского «Ак Барса» Алексей Чупин и Эдуард Кудерметов сдали положительные тесты на карфедон.

Скандал вспыхнул во время финальной серии плей-офф между ярославским «Локомотивом» и «Ак Барсом», причем в клубе из Татарстана до последнего отрицали историю с допингом.

Чупин и Кудерметов не вышли на лед в первых двух матчах серии, которые их команда проводила на выезде и проиграла.

Уже перед третьей встречей информация о положительных тестах на карфедон у нападающих подтвердилась, и они не сыграли и в Казани, где «Локомотив» стал чемпионом.

Изначально речь шла о дисквалификации на два года для обоих, однако в итоге все ограничилось пропуском финальной серии и уже с началом следующего сезона Чупин с Кудерметовым были в строю.

Сергей Зиновьев («Ак Барс», 2004, 2006).

Самым известным до сих пор попавшимся на употреблении запрещенного препарата в российском хоккее игроком был на тот момент форвард казанского «Ак Барса», а ныне генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев.

В 2004 году в его допинг-пробе, взятой во время подготовки сборной России, куда он был вызван, к чемпионату миру, были обнаружены следы марихуаны.

Хоккеист был отчислен из национальной команды и дисквалифицирован на два месяца, пришедшихся на межсезонье, а с начала нового сезона снова защищал цвета «Ак Барса».

Во второй раз проблемы с допингом случились у Зиновьева в 2006 году перед Олимпиадой в Турине, когда положительный результата дала проба «А» хоккеиста при внутренней проверке российской национальной команды.

Зиновьев не принимал участия ни в каких соревнованиях с начала февраля, когда стали известны результаты его пробы от 27 января, однако в результате проверки пробы «Б» запрещенных препаратов в организме отрицавшего свою вину спортсмена выявлено не было, и через месяц обвинения с хоккеиста были сняты.

Зиновьев вернулся на лед и вместе с «Ак Барсом» стал в том сезоне чемпионом России, ставшую его первым золотом в карьере.

Антон Белов («Авангард», 2012).

Достаточно громким получилось дело защитника Антона Белова, ныне выступающего за санкт-петербургский СКА и ставшего одним из главных творцов победы питерцев в Кубке Гагарина-2017.

Пять лет назад защитник с мощным щелчком выступал за омский «Авангард» и вместе с ним добрался до финала Кубка Гагарина, где в первом матче обыграл столичное «Динамо».

15 апреля, в день второй игры серии, появилась информация, что в допинг-пробе защитника обнаружен запрещенный препарат.

Речь шла о том же стимуляторе псевдоэфедрине, который был обнаружен в пробе Даниса Зарипова в 2017 году. Правда, у Белова дело ограничилось только псевдоэфедрином, без диуретика.

В том числе это стало одним из факторов вердикта. Было постановлено, что препарат, скорее всего, попал в организм спортсмена вместе с неосторожно выписанным доктором лекарством.

Белов отделался пропуском почти всей финальной серии («Авангард» уступил в ней, ведя по ходу противостояния со счетом 3−1 по матчам), а также трехмесячной дисквалификацией, пришедшейся на летний период межсезонья.

Допинг в НХЛ.

В Национальной хоккейной лиге ситуация с допингом выглядит совсем не так, как в остальных видах спорта.

Дело в том, что НХЛ не входит в юрисдикцию WADA и наотрез отказывается сотрудничать со Всемирным антидопинговым агенством.

Окончательно (на данный момент) пути WADA и сильнейшей хоккейной лиги мира разошлись в 2006 году, когда на тот момент президент агентства Дик Паунд заявил, что в НХЛ треть игроков «сидят на запрещенных препаратах».

Ответ комиссионера лиги Гэри Бэттмена был резким и суровым: НХЛ опровергла обвинения, отказалась сотрудничать с WADA и заявила, что будет вести внутренний контроль за употреблением запрещенных препаратов своим игроками, составив собственный список.

С тех пор отстранениям были подвергнуты четыре хоккеиста. Шон Хилл попался в 2007 году на неназванном официально стероиде, в 2014 году форвард Картер Эштон употребил кленбутерол, сославшись на то, что воспользовался не своим лекарством от астмы, в январе 2016 года ветеран Шон Хоркофф «погорел» на стимуляторе, объяснив, что не знал о его запрете, а через два месяца Джаред Тинорди сдал положительный тест на препарат, который не назван лигой до сих пор.