Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/30481588/
24 июля 2017, 22:43 | Хоккей | Чемпионат.com

Стал известен состав олимпийской сборной России на Sochi Hockey Open

Федерация хоккея России определила состав олимпийской сборной, которая примет участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

Федерация хоккея России определила состав олимпийской сборной которая примет участие в предсезонном турнире Sochi Hockey <span class=error>Open</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Владислав Сухачёв («Трактор»), Кирилл Устименко (МХК «Динамо» СПб, МХЛ).

Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин, Рушан Рафиков (оба — «Локомотив»), Михаил Науменков, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), Никита Трямкин («Автомобилист»), Динар Хафизуллин, Максим Чудинов (оба — СКА).

Нападающие: Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева», ВХЛ), Станислав Галиев, Владимир Ткачёв (оба — «Ак Барс»), Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Роман Любимов (все — ЦСКА), Илья Каблуков, Сергей Калинин, Евгений Кетов (все — СКА), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин (все — «Локомотив»), Артем Фёдоров («Салават Юлаев»).

Тренерский штаб команды: главный тренер — Олег Браташ, тренеры — Валерий Брагин, Игорь Ефимов, тренер вратарей — Александр Колобков.

В рамках турнира тренерский штаб может пригласить для просмотра других кандидатов в олимпийскую сборную из команд — участниц турнира.

Предсезонный турнир Sochi Hockey Open пройдёт в Сочи с 5 по 9 августа. Помимо олимпийский сборной России (ближайшего резерва национальной команды) в нём примут участие клубы КХЛ СКА, «Металлург» (Магнитогорск), «Куньлунь», «ХК Сочи», а также сборная Канады.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера