Стал известен состав олимпийской сборной России на Sochi Hockey Open

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Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Владислав Сухачёв («Трактор»), Кирилл Устименко (МХК «Динамо» СПб, МХЛ).



Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин, Рушан Рафиков (оба — «Локомотив»), Михаил Науменков, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), Никита Трямкин («Автомобилист»), Динар Хафизуллин, Максим Чудинов (оба — СКА).



Нападающие: Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева», ВХЛ), Станислав Галиев, Владимир Ткачёв (оба — «Ак Барс»), Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Роман Любимов (все — ЦСКА), Илья Каблуков, Сергей Калинин, Евгений Кетов (все — СКА), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин (все — «Локомотив»), Артем Фёдоров («Салават Юлаев»).



Тренерский штаб команды: главный тренер — Олег Браташ, тренеры — Валерий Брагин, Игорь Ефимов, тренер вратарей — Александр Колобков.



В рамках турнира тренерский штаб может пригласить для просмотра других кандидатов в олимпийскую сборную из команд — участниц турнира.



Предсезонный турнир Sochi Hockey Open пройдёт в Сочи с 5 по 9 августа. Помимо олимпийский сборной России (ближайшего резерва национальной команды) в нём примут участие клубы КХЛ СКА, «Металлург» (Магнитогорск), «Куньлунь», «ХК Сочи», а также сборная Канады.