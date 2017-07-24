«Локомотив» не покупает игроков. Что он задумал?

Обзор дня от Алексея ШЕВЧЕНКО.

Клуб, который хочет что-то выиграть, поступает в межсезонье несколько иначе, но при этом не было ощущения, что руководство железнодорожников решило затеять какую-то перестройку, омоложение состава. Или бывает, что деньги кончились и команда переживает трудные времена, в надежде, что когда-нибудь придет новый спонсор. Ничего подобного. Просто решили жить так, ничего не меняя, надеясь на талант Алексея Кудашова и сыгранность. Первый выставочный матч с «Северсталью» прошел в странном формате, когда за одну встречу проверили всех в команде, так что там не на счет надо смотреть, а на звенья. Несмотря на потери Владислава Гаврикова, Михаила Пашнина, Андрея Локтионова и Александра Кадейкина (с ним просто не могут договориться) с составом все очень неплохо. Четыре отличных звена, крутая молодежь на подходе, с обороной все не так уж плохо. Просто ведущая тройка Макс Талбо — Петри Контиола — Брэндон Козун не стала моложе, а Стаффан Кронвалль с Якубом Накладалом даже против «Северстали» допускали ошибки. И, как говорил Владимир Вуйтек, с молодыми очень интересно работать, но что-то выиграть затруднительно. Может быть, «Локомотив» что-то и придумает за этот месяц, только на российском рынке никого нет, а иностранцы им не нужны.

ПЕРВАЯ ПОТЕРЯ «ЮГРЫ».

Всего один выставочный матч провел за «Югру» Туука Мянтюла, а после первой встречи с «Неманом», расторг контракт и отбыл домой. В клубе говорят о неких семейных обстоятельствах, но когда приводят такие формулировки, не очень и веришь. Нет, вполне допускаю, что ветеран финского хоккея действительно нуждался в отъезде, нам ведь не говорят, что именно произошло. Но в каких-то случаях просто дают время решить все вопросы и вернуться, а тут прямо сразу — расторжение договора. «Югра» снова стала клубом, где есть серьезные проблемы с обороной, теперь непонятно кого выпускать на большинство, да и вторая встреча против гродненской команды показала, что запаса прочности нет. Уже без Мянтюлы не все так ярко, а Виталий Шулаков, вышедший в первой паре, допустил грубейшую ошибку, причем, это точно не случайно, просто у него в настоящий момент такой вот уровень. Он может минимизировать такие потери, но не исключить их полностью. Клубу из Ханты-Мансийска нужны иностранные игроки. Да и Савинайнен один, без знания русского может сникнуть в чужом городе, в чужой команде. «Югра» уступила «Неману» в основное время, упустила преимущество в две шайбы и выглядела не очень весело.

ЛЮДУЧИН РАЗОЧАРОВАЛ КИНЭНА.

«Куньлунь», наконец-то, стал отказываться от хоккеистов, а то их составу могли позавидовать и в ЦСКА. Но первой жертвой (помимо, Сопанена, не прошедшего медосмотр) стал российский хоккеист Роман Людучин. Сколько там шуток было, мол, где же еще играть Роману, как не в китайском клубе, ведь у него азиатский корни. И он бы мог даже усилить местную сборную, если бы получил паспорт. Почему нет? Но Людучин даже не сумел закончить сборы, а провел лишь один выставочный матч против слабой сборной игроков из лиг Германии и Австрии. Он забил, но всего одну шайбу. Теперь Людучин выходит на рынок свободных агентов, но ему придется непросто. У Романа отличные руки, он может решить какой-то момент, как это сделал бы гений, но на длинной дистанции в последние годы постоянно попадает в запас, лишается игрового времени и разочаровывает тренеров. Теперь вот и Майка Кинэна.

ОТЪЕЗД ЗА ОКЕАН.