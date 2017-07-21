Омский «Авангард» снова покинул звездный защитник

Ранее сообщалось, что защитник намеревается вернуться в НХЛ.

Напомним, в составе «Авангарда» Никитин играл с 2003 по 2010, а также 2012−2013 годы. После перешел в «Сент-Луис», но был обменян в «Коламбус». Перед очередным возвращением в «Авангард» в сентябре 2016 года защитник играл за канадский «Эдмонт».

В составе «Авангарда» Никитин завоевал Кубок европейских чемпионов в 2005 году, кроме того, хоккеист является серебряным призером молодежного ЧМ-2006 и чемпионом мира 2012 года.