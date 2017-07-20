Сергей Орешкин назначен тренером-консультантом клуба ВХЛ «Динамо» СПб

Завершив игровую карьеру в 2001 году, Орешкин вошёл в тренерский штаб системы московского «Динамо», а в 2011 году возглавил молодёжную команду ХК МВД и в сезоне-2011/12 завоевал с ней бронзовые медали чемпионата МХЛ. Спустя три сезона в МХЛ Орешкин перешёл на должность главного тренера «Динамо» г. Балашихи, выступающего в Высшей хоккейной лиге. В конце 2015 года он стал наставником главной команды «Динамо» в КХЛ и два сезона подряд доводил своих подопечных до полуфинала Западной конференции. После сезона-2016/17 контракт со специалистом не был продлён.