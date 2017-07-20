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20 июля 2017, 23:04 | Хоккей | Чемпионат.com

Сергей Орешкин назначен тренером-консультантом клуба ВХЛ «Динамо» СПб

Экс-главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин продолжит карьеру в петербургском клубе. Он назначен тренером-консультантом ХК «Динамо Санкт-Петербург».

<nobr>Экс-главный</nobr> тренер московского Динамо Сергей <span class=error>Орешкин</span> продолжит карьеру в петербургском клубе. Увеличить
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Завершив игровую карьеру в 2001 году, Орешкин вошёл в тренерский штаб системы московского «Динамо», а в 2011 году возглавил молодёжную команду ХК МВД и в сезоне-2011/12 завоевал с ней бронзовые медали чемпионата МХЛ. Спустя три сезона в МХЛ Орешкин перешёл на должность главного тренера «Динамо» г. Балашихи, выступающего в Высшей хоккейной лиге. В конце 2015 года он стал наставником главной команды «Динамо» в КХЛ и два сезона подряд доводил своих подопечных до полуфинала Западной конференции. После сезона-2016/17 контракт со специалистом не был продлён.
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