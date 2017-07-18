СКА расстался с Мозесом, «Русская классика» пройдёт в Кургане

Георгиев подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Стал известен клуб, за который в следующем сезоне будет выступать российский голкипер Александр Георгиев. Им оказался «Нью-Йорк Рейнджерс». Стороны заключили контракт новичка на три года. В год он будет получать по $ 792 500.

C 2009 по 2014 год Александр выступал в составе «Химика», после чего перебрался в финский «ТПС», из которого в 2016 году уходил в аренду в «СаПКо». В прошлом сезоне в составе «ТПС» в Финской хоккейной лиге Георгиев провёл 27 матчей, в которых его коэффициент надёжности составил 1,7, а процент отражённых бросков — 92,29. Георгиев является обладателем серебряных медалей МЧМ-2016.

Стив Мозес покинул СКА

Хоккейный клуб СКА и нападающий Стив Мозес договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба.



Хоккеист провёл в СКА два сезона, сыграв в 58 встречах и набрав в них 32 (15+17) балла за результативность. По итогам минувшего чемпионата Мозес стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России в составе петербуржской команды. Контракт нападающего был рассчитан до конца сезона-2017/18.

Стал известен календарь ВХЛ на сезон-2017/18

Федерация хоккея России утвердила календарь матчей Высшей хоккейной лиги на сезон-2017/18. В новом сезоне в ВХЛ выступят 27 клубов.

Продолжительность регулярного чемпионата ВХЛ, в котором каждая из команд проведёт по 52 матча, составит 165 дней с восьмидневной новогодней паузой. Всего в чемпионате будет 15 неигровых дней по сравнению с 21 в прошлом сезоне. Почти треть всех матчей пройдёт в выходные дни.



Первая встреча ВХЛ в новом сезоне состоится 8 сентября 2017 года. В ней победитель регулярного чемпионата прошлого сезона усть-каменогорское «Торпедо» примет на своей площадке курганское «Зауралье».

Что касается традиционной «Русской классики», то в наступающем сезоне она состоится 28—29 января 2018 года в Кургане. Об этом рассказал исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов. Также стало известно, что одной из двух команд, которые примут участие в матче, станет курганское «Зауралье». Судя по всему, вторым клубом будет тюменский «Рубин», так как в календаре соревнований на 28 января запланирован матч «Зауралье» — «Рубин».

«Русская классика» с большой долей вероятности пройдёт в Кургане в конце января, 28−29-го, мы расходимся с датами, потому что пытаемся развести это событие с Матчем звёзд КХЛ, а потом начинается пауза на Олимпийские игры.

«Относительно состава участников “Русской классики” могу сказать, что одна команда будет из Кургана, а по поводу второй команды мы решим. Не хотелось бы раскрывать все организационные моменты. Мы хотим, чтобы это было интересно зрителям как с маркетинговой, так и со спортивной точки зрения», — отметил Курбатов.

«Слован» подписал Штепанека и Кашпара

В братиславский «Слован» пришли два новичка — вратарь Якуб Штепанек и нападающий Лукаш Кашпар. Как сообщает пресс-служба клуба, подписание чешского вратаря связано с неясной ситуацией с Барри Брастом. Соглашение с Кашпаром рассчитано на один год.

31-летний Штепанек выступал в КХЛ за СКА, «Лев» и «Северсталь» с 2010 по 2016 год. Всего на его счету 99 побед в 235 матчах при проценте отражённых бросков 91,7 и коэффициенте надёжности 2,32. В прошедшем сезоне он играл за чешское «Динамо» Пардубице (8 матчей, процент отражённых бросков — 85,6) и финский «Лукко» (20 матчей, процент отражённых бросков — 91,5).