В Астане обсудили развитие женского хоккея

Было решено открыть набор девочек в ДЮСШ «Барыса» 2006 — 2012 годов рождения, распространить эту информацию в учебных заведениях Астаны. Помимо этого направить просьбу в казахстанскую федерацию хоккея с шайбой об увеличении числа туров с трёх до четырёх в женском чемпионате Казахстана.

— Абсолютно правильное решение со стороны клуба, стоит отдать должное президенту «Барыса», что он оказывает такую поддержку в этом вопросе. Думаю, это позволит женскому хоккею в Казахстане выйти на более высокий уровень, потому что такие шаги, прежде всего, связаны с подготовкой резерва, причём качественного резерва. Ведь наша задача это не только подготовка основной команды к чемпионатам мира, но и для профессиональных женских клубов в Казахстане. На данный момент у нас две мощных профессиональных коллектива, это «Айсулу» из Алматы и «Томирис» из Астаны, из хоккеисток которых мы делаем наши сборные.

И, раз уж политика клуба «Барыс» заточена на подготовку кадров для сборной, то очень хорошо, что во внимании не только подготовка кадров для мужской сборной, но и для женской. Женский хоккей входит в программу зимних олимпийских игр, универсиады, чемпионатов мира по хоккею с шайбой, сколько ещё аргументов необходимо привести, чтобы убедиться, что развивать женский хоккей нужно и важно…, — сказал по итогам совещания главный тренер женской сборной по хоккею Александр Мальцев.

Во время визита Игоря Ларионова в Казахстан пресс-службе «Барыса» представилась возможность поговорить с легендарным хоккеистом, и один из вопросов касался женского хоккея, а именно что он думает об этом виде спорта и стоит ли девушкам им заниматься:

— Женский хоккей мне очень нравится. Знаете, наверное, я видел один из лучших матчей в истории, матч бескомпромиссных и умных. Это я о финале между сборными Канады и США на олимпиаде в Сочи. Это был колоссальнейший хоккей, который порой мне нравился больше чем мужской. Девушки играли очень умно. Девчонки выдавали то, что они могут дать: непредсказуемость, романтику, и в этом плане игра победила, потому что выглядело это всё классно. В этом году пригласила меня одна из федераций женского хоккея поработать с девчонками. У меня было время, согласился, провёл с ними три дня. Получил большое удовольствие от работы с ними, через полтора месяца эта команда стала чемпионом мира. Показывал им, как мы играли в «Детройте» нашей «русской пятёркой», делился опытом. Они всё это записали, засняли, сделали клипы, попросили разложить буквально по кирпичикам, как строится игра. За три дня понял, насколько им это интересно, насколько они вникают, впитывают информацию и быстро реализовывают. Им не нужно было повторять по несколько раз, потому что буквально с первой попытки они всё делали правильно.