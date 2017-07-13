Обзор дня: Гончар идет на повышение

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

В моей ленте новостей сообщения о том, что два руководителя клуба КХЛ благодарят лигу за календарь, соседствует с сообщением менеджера «Баффало» о том, как идут переговоры с Айкелом о новом контракте. В двух лигах интересы, конечно, совсем разные. Только 12 июля мы получили расписание матчей, а 21 августа уже стартует турнир. Да, многие благодарят лигу за изменения, но я не понимаю, чего тут кого-то благодарить? У нас крайне рваный ритм, мы обязательно учитываем интересы сборной, но в итоге это будет совершенно дикий турнир.

Начинаем летом, а заканчиваем в первый день весны! Плей-офф — это немного другое, но и там первые два раунда получаются размытыми. Вчера мне сообщили одну забавную вещь. В НХЛ есть запасной календарь, который подразумевает паузу на олимпийский турнир и вообще по этой теме еще ничего не решено, как бы за океаном не ставили точки в этом вопросе. Представляете, если та организация позволит выступать своим игрокам в Корее? Есть ли у нас запасной план? Ведь тогда нашей сборной не понадобится двухнедельная пауза перед Играми, так как в сборную попадет всего один-два человека из России и ради них будет глупо надолго прерывать чемпионат. Да и останавливать чемпионат по регламенту ИИХФ придется лишь на две недели. Кому-то в новом календаре пошли на уступки, а «Амур» все равно начинает с восьми выездных матчей да еще с очень серьезными соперниками. Хабаровчане внизу странного рейтинга и если после 8 игр они потеряют шансы на выход в плей-офф, то им грозит исключение. Надеюсь, что про рейтинг больше не вспомнят, как не вспомнили, что календарь турнира в КХЛ должен выглядеть солидно.

ВОЗВРАЩЕНИЕ АНИСИНА.

Московское «Динамо» заключило контракт с двумя хоккеистами, и выбор руководства клуба весьма странный. К Дмитрию Казионову, с которым недавно расстался «Металлург», вопросов нет. Этот нападающий забивает мало, но силен другими качествами, которые еще оценят болельщики клуба. Например, он будет мало пропускать, вязать противника, а при случае даже создавать моменты. Третье звено -весьма крепкое, и в этом нет ничего плохого. Но возвращение Михаила Анисина — сенсация, и не скажу, что хорошая. Я бы не вспоминал про победу в Кубке Гагарина в 2012 году. А лучше бы напомнил, что в прошлом сезоне он ни разу не поразил ворота в 20 встречах за «Кузню», часто попадал в скандальные хроники, да и в «Сарыарке», куда уехал доигрывать, не стал лидером. Клуб из Казахстана вылетел на ранней стадии плей-офф, хотя перед ним стояли другие задачи. В его договор можно внести несколько пунктов (уверен, что они будут внесены), ограничивающих поведение, но он же все равно не будет соблюдать правила. Все это — следствие системы нашего хоккея. Богатые забирают всех, а бедным приходится подписывать тех, кто несколько раз спускал свою карьеру в одно место.

НОВЫЙ ШАГ ГОНЧАРА.

Надеюсь, что вы следите за Сергеем Гончаром, который сделал еще один шаг в карьере и, возможно, когда-нибудь станет первым российским тренером, который возглавит клуб НХЛ. Вчера бывшего защитника назначили ассистентом главного тренера «Питтсбурга», а до этого он занимался лишь защитниками в команде. Это новые обязанности, новый опыт и очень хорошо, что Гончар этим летом отклонил предложение приехать в КХЛ, а ведь его звали две команды. Просто так должности в клубах НХЛ никому не достаются, а значит и в системе «Питтсбурга» видят прогресс Гончара. Рано или поздно мы придем к тому, чтобы на разные турниры сборную возили разные тренеры и хочется увидеть, какую команду соберет Гончар на первенство мира. Для этого, правда, нужно, чтобы «Пингвины» не попали в плей-офф, а я сомневаюсь, что это возможно. Но ведь будут Игры в Пекине. Я бы уже начал переговоры с тренером.

«СОЧИ» УСИЛИЛИСЬ ЦВЕТКОВЫМ.