Обзор дня: Гончар идет на повышение
КХЛ опубликовала календарь, Михаил Анисин возвращается в КХЛ, а самый южный клуб лиги подписал Алексея Цветкова.
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Видимо, что-то случилось...
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
В моей ленте новостей сообщения о том, что два руководителя клуба КХЛ благодарят лигу за календарь, соседствует с сообщением менеджера «Баффало» о том, как идут переговоры с Айкелом о новом контракте. В двух лигах интересы, конечно, совсем разные. Только 12 июля мы получили расписание матчей, а 21 августа уже стартует турнир. Да, многие благодарят лигу за изменения, но я не понимаю, чего тут
Начинаем летом, а заканчиваем в первый день весны!
ВОЗВРАЩЕНИЕ АНИСИНА.
Московское «Динамо» заключило контракт с двумя хоккеистами, и выбор руководства клуба весьма странный. К Дмитрию Казионову, с которым недавно расстался «Металлург», вопросов нет. Этот нападающий забивает мало, но силен другими качествами, которые еще оценят болельщики клуба. Например, он будет мало пропускать, вязать противника, а при случае даже создавать моменты. Третье звено -весьма крепкое, и в этом нет ничего плохого. Но возвращение Михаила Анисина — сенсация, и не скажу, что хорошая. Я бы не вспоминал про победу в Кубке Гагарина в 2012 году. А лучше бы напомнил, что в прошлом сезоне он ни разу не поразил ворота в 20 встречах за «Кузню», часто попадал в скандальные хроники, да и в «Сарыарке», куда уехал доигрывать, не стал лидером. Клуб из Казахстана вылетел на ранней стадии
НОВЫЙ ШАГ ГОНЧАРА.
Надеюсь, что вы следите за Сергеем Гончаром, который сделал еще один шаг в карьере и, возможно,
«СОЧИ» УСИЛИЛИСЬ ЦВЕТКОВЫМ.
Бывший нападающий «Динамо» Алексей Цветков покинул клуб при странных обстоятельствах. Контракт с ним был расторгнут чуть ли не за неделю до банкротства клуба Андрея Сафронова и хоккеист ждал, что новые владельцы позовут его обратно, учитывая дефицит форвардов, которые умеют реализовывать моменты. Не дождался и принял предложение «Сочи». Южанам, конечно, очень повезло. Цветков точно решит проблемы большинства команды, а все свои недостатки в скорости он полностью компенсирует пониманием хоккея. По умению сделать точную передачу у форварда, которому, кстати, уже 35, не так и много конкурентов в лиге. Обратите внимание и на еще одни цифры в последних двух сезонах. При том, что
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