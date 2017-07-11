Спортивным директором ХК «Сибирь» назначен уроженец Новосибирска

Сергей Климович родился в Новосибирске, где окончил ДЮСШ «Сибирь». Свою игровую карьеру закончил в 2011 году. Имеет два высших образования: НГПУ (специальность тренер-преподаватель) и НГУЭУ (Master of Business Administration — международная программа, обучение на английском языке).

Игровая карьера:

1993/1995 — «Динамо» (Москва);

1996/1997 — «Индианаполис» (IHL), «Чикаго» (NHL);

1997/1998 — «Лас-Вегас» (IHL), «Айдахо» (WCHL);

1998/2000 — «Аугсбург» (Германия);

2000/2001 — «Динамо» (Москва);

2001/2002 — «Металлург» (Магнитогорск);

2001/2005 — «Сибирь» (Новосибирск);

2005/2006 — «Спартак» (Москва);

2006/2007 — «Металлург» (Новокузнецк).

С 2009 по 2015 годы Климович работал в ХК «Белгород» старшим тренером. С 2015 года трудился в «Сибири» на должности скаута. «Тарасенко-Климович-Деев 2002 — это было супер!» — вспомнил болельщик с никнеймом udav72 на официальном форуме клуба.

Сейчас у «Сибири» проходят двухразовые тренировки, которые включают работу в тренажерном зале, земле и льду. В Новосибирске команда пробудет до 28 июля, а затем отправится на сборы в Финляндию, пролетом через Москву, где проведет две контрольные игры с ЦСКА.

В середине июня «Сибирь» полностью погасила задолженность перед командой согласно графику. Таким образом, впервые за несколько лет в сезон команда входит без долгов.